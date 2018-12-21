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Kayınbiraderi tarafından öldürülen Meral Uzda, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 18:54 | Son Güncelleme

HATAY?ın Dörtyol ilçesinde kayınbiraderi tarafından öldürülen Meral Uzda (29), gözyaşları ve ağıtlar arasında toprağa verildi.

HATAY?ın Dörtyol ilçesinde kayınbiraderi tarafından öldürülen Meral Uzda (29), gözyaşları ve ağıtlar arasında toprağa verildi.
Numuneevler Mahallesi Dere Sokak'ta oturan 4 çocuk annesi Meral Uzda (29) iddiaya göre, 16 yaşındaki kayınbiraderi E.U. tarafından tabanca ile vuruldu. Evden silah sesleri duyan komşularının haber vermesi üzerine kanlar içerisinde kalan genç kadın, ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Uzda, kurtarılamadı.
Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Meral Uzda ailesi ve yakınları tarafından kılınan cenaze namazının ardından Şehit Murat Öztürk Mezarlığı'nda ağıtlar ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Gözaltına alınan katil zanlısı ise tutuklandı.
ÖNCE DAYAK SONRA TABANCA
Bir firmada çalışan ağabey Halil Sirol, kız kardeşinin ölüm haberini İstanbul?da öğrendiğini belirterek, "Haberi alır almaz uçağa binerek geldiğimde kız kardeşimi kayınbiraderinin vurduğunu söylediler. Kocası cezaevinde olan kız kardeşim 4 çocuğu ve kendisinin geçimini sağlamak için fırsat buldukça günlük 60-65 lira ücretle narenciye hasadında paketleme işçisi olarak çalışıyordu. 9 kurşun ile öldürmüşler. Yine diğer kardeşlerimden öğrendiğim kadarıyla kız kardeşimi vurmadan önce dövmüşler" diye konuştu.

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