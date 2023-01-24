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Kayınbiraderini 33 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Ömür boyu hapse mahkum edildi

24.01.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanmıştı. Kayınbiraderi Oktay Kara'yı (28) 33 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ramazan Uysal (49), ömür boyu hapse mahkum edildi.

Kayınbiraderini 33 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Ömür boyu hapse mahkum edildi

Olay, 17 Ekim 2021'de, Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Uysal ile kaldırımda karşılaştığı kayınbiraderi Oktay Kara arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Uysal, üzerindeki bıçağı çıkarıp, kaçmaya çalışan Kara'yı yakalayarak defalarca bıçakladı. Olayı görenlerin tepki gösterdiği Uysal, elindeki bıçağı park halindeki otomobilin altına atıp, kaçtı. Çevredekiler, Uysal'ı yakalayarak tekme tokat dövmeye başladı. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Uysal'ı kalabalığın elinden aldı. Gözaltına alınan Uysal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Oktay Kara ise Kepez Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, sanık Ramazan Uysal SEGBİS ile katıldı. Taraf ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu. Son savunmasını yapan Uysal, olayın ansızın gerçekleştiğini söyleyerek, pişman olduğunu dile getirdi. 

Mahkeme heyeti, Ramazan Uysal'a 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. (DHA)

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