Kayınbiraderini öldüren sanığa verilen cezaya bozma kararı

İZMİR (AA) - Yargıtay, İzmir'de şiddet uyguladığı eşiyle arasına giren kayınbiraderini öldüren sanığa yerel mahkemenin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla verdiği 18 yıl hapis kararını bozdu.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 31 Mayıs 2016'da görülen duruşmada, kayınbiraderi Mehmet Ateş'i öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Görsel Balıkçı'ya "haksız tahrik altında öldürdüğü" gerekçesiyle "kasten insan öldürme" suçundan verilen 18 yıl hapis cezası temyiz edildi.

Dava katılanı Mehtap Balıkçı'nın avukatı Suat Çetinkaya'nın yaptığı temyiz başvurusunda Yargıtay Ceza Kurulunun "Kendi haksız davranışlarıyla olaya neden olan sanıklar hakkında tahrik hükmü uygulanamaz. Karşılıklı tahrik hallerinde haksızlık ilk tahrik edendedir." yönündeki kararı anımsatılarak sanık lehine uygulanan hükümlerin kaldırılması talep edildi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık lehine "haksız tahrik hükümlerinin uygulanamayacağını" gerekçe göstererek yerel mahkemenin kararını bozdu.

- Olay

İzmir'in Buca ilçesinde 28 Kasım 2014'te meydana gelen olayda Görsel Balıkçı'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle evden kaçarak bir kuyumcu dükkanına sığınan Mehtap Balıkçı, kardeşi Mehmet Ateş'i arayıp yardım istemiş, Balıkçı'nın eşine bıçakla saldırdığı sırada araya giren Ateş, hayatını kaybetmişti.

