Kayınbiraderini öldüren zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçan ve İstanbul'da yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 21 Aralık'ta Dallıca köyü Konak mezrasında Mehmet İbrahim Koçoğlu'nun (42), eniştesi Mustafa E. (42) tarafından av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaçan zanlının yakalanması için jandarma ve emniyet ekiplerince teknik ve fiziki takip sonucu Mustafa E'nin, Malatya'daki banka şubesinden para çektikten sonra İstanbul'a gittiği tespit edildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli kente getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dallıca köyü Konak mezrasında 21 Aralık'ta Mustafa E, aralarında husumet bulunan kayınbiraderi Mehmet İbrahim Koçoğlu'nu av tüfeğiyle öldürerek kaçmıştı. Suç aleti tüfek, zanlının köyün dışında terk ettiği araçta bulunmuştu.

