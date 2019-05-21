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Kayınbiraderini öldüren zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 16:56 | Son Güncelleme

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde, kayınbiraderi Şener Aslan’ı (31) tabanca ile ateş ederek öldüren Talip Aslan (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayınbiraderini öldüren zanlı tutuklandı

YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde, kayınbiraderi Şener Aslan’ı (31) tabanca ile ateş ederek öldüren Talip Aslan (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Sazlıdere köyü çıkışında meydana geldi. Eşi, tartışma sonucu evi terk ederek, baba evine giden ve iddiaya göre 3 yaşındaki çocuğunu göremeyen Talip Aslan, öğrenci servisi şoförü kayınbiraderi Şener Aslan ile görüşmek üzere köy çıkışında bekledi. Talip Aslan öğrencileri köye bıraktıktan sonra minibüsüyle dönen Şener Aslan'ın önünü kesti. Şener Aslan ile Talip Aslan arasında tartışma çıktı. Talip Aslan çıkan tartışmada kayınbiraderine tabanca ile 2 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Şener Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şener Aslan'ın cansız bedeni jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan Talip Aslan ise jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Talip Aslan işlemlerinin ardından sevk edildiği Akdağmadeni Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şener Aslan'ın cenazesi ise ilçeye bağlı Arpalık köyünde toprağa verildi.

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