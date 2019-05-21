HABER

Kayınbiraderini tabanca ile öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 00:25 | Son Güncelleme

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde Talip A.

Kayınbiraderini tabanca ile öldürdü

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde Talip A. (35), kayınbiraderi Şener Aslan'ı (31), tabanca ile ateş ederek öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sazlıdere köyü çıkışında meydana geldi. Eşi, tartışma sonucu evi terk ederek, baba evine giden Talip A., öğrenci servisi şoförü kayınbiraderi Şener Aslan ile görüşmek üzere köy çıkışında bekledi. Talip A., öğrencileri köye bıraktıktan sonra minibüsüyle dönen Şener Aslan'ın önünü kesti. Çıkan tartışmada kayınbiraderine tabanca ile 2 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Aslan'ın cesedi, jandarmanın yaptığı incelemeden sonra Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan Talip A. ise jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Talip A.'nın, 3 yaşındaki çocuğunu göstermediklerini öne sürdüğü eşinin ailesiyle ve kayınbiraderiyle bu yüzden sürekli tartıştığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Kazada otomobil ortadan ikiye bölündüKazada otomobil ortadan ikiye bölündü
'Dur' ihtarına uymayan kaçakları taşıyan minibüs sürücüsü, jandarmaya çarptı'Dur' ihtarına uymayan kaçakları taşıyan minibüs sürücüsü, jandarmaya çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.