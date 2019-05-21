Kayınbiraderini tabanca ile öldürdü

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde Talip A. (35), kayınbiraderi Şener Aslan'ı (31), tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sazlıdere köyü çıkışında meydana geldi. Eşi, tartışma sonucu evi terk ederek, baba evine giden Talip A., öğrenci servisi şoförü kayınbiraderi Şener Aslan ile görüşmek üzere köy çıkışında bekledi. Talip A., öğrencileri köye bıraktıktan sonra minibüsüyle dönen Şener Aslan'ın önünü kesti. Çıkan tartışmada kayınbiraderine tabanca ile 2 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Aslan'ın cesedi, jandarmanın yaptığı incelemeden sonra Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Talip A. ise jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Talip A.'nın, 3 yaşındaki çocuğunu göstermediklerini öne sürdüğü eşinin ailesiyle ve kayınbiraderiyle bu yüzden sürekli tartıştığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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