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Kayınbiraderinin bıçakladığı kişi yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 16:53 | Son Güncelleme

Kayınbiraderinin bıçakladığı kişi yaşamını yitirdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hasbahçe Mahallesi'ndeki evlerinde, 9 Eylül'de, A.U. (46), eşi H.U. ile tartışmaya başladı.

Bu sırada evde bulunan H.U'nun kardeşi G.T. (20) de eniştesi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.T, A.U'yu çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen A.U, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Daha önce gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan G.T. ise eniştesinin yaşamını yitirmesi üzerine yeniden gözaltına alındı.

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