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Kayınbiraderinin eşi tarafından tüfekle öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 13:32 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Kangal ilçesinde, tartıştığı kayınbiraderinin eşi Aliye T.

Kayınbiraderinin eşi tarafından tüfekle öldürüldü

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın Kangal ilçesinde, tartıştığı kayınbiraderinin eşi Aliye T. (41) tarafından av tüfeğiyle vurulan Hüseyin Selam (50), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Çetinkaya köyünde meydana geldi. Sivas'ta kasaplık yapan, evli ve 7 çocuk babası Hüseyin Selam, iddiaya göre, kayınbiraderi Tacettin T.'nin köydeki evinin önüne gitti. Selam, burada karşılaştığı kayınbiraderinin eşi Aliye T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Aliye T., evden aldığı av tüfeğiyle Selam'a 2 el ateş etti. Silah sesini duyanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karın bölgesinden yaralanan Hüseyin Selam, sağlık görevlilerince ambulansla önce Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Selam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Selam'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı. Aliye T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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