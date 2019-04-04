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Kayınbiraderinin eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 01:08 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta Ali K.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Ali K. (42) bilinmeyen bir nedenle kayın biraderinin eşi Emine Yıldız (45)' ı kızının gözü önünde av tüfeğiyle vurdu. Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçan zanlı ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Oruç Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali K., yanına av tüfeğini alarak kayın biraderinin evine gitti. Eve giren Ali K., yanındaki av tüfeği ile bilinmeyen bir nedenle kayın biraderinin eşi Emine Yıldız'ı, 9 yaşındaki kızının gözü önünde kafasında vurdu. Çocuk saldırı anında şoka girerken, zanlı ise 07 GIN 24 plakalı otomobille kaçtı.

Silah sesleri üzerine eve gelen komşuları Emine Yıldız'ı kanlar içerisinde bulurken, şoka giren çocuğu ise evden uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi. Şoka giren çocuğa de müdahale etti. Yıldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abbaslar Mahallesinde Ali K.'nın otomobili tesbit etti. Polislerin takip ettiğini anlayınca kaçmaya çalışan Ali K. kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlı Ali K. gözaltına alınarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Soruşturma sürdürülüyor.

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