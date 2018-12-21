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Kayınbiraderinin öldürdüğü 4 çocuk annesi, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 19:57 | Son Güncelleme

HATAY’ın Dörtyol ilçesinde kayınbiraderi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Meral Uzda (29), gözyaşları ve ağıtlar arasında toprağa verildi.

Kayınbiraderinin öldürdüğü 4 çocuk annesi, toprağa verildi

Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Dörtyol ilçesinde kayınbiraderi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Meral Uzda (29), gözyaşları ve ağıtlar arasında toprağa verildi.
Olay çarşamba günü, Numuneevler Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. 4 çocuk annesi Meral Uzda (29) iddiaya göre, 16 yaşındaki kayınbiraderi E.U. ile bilinmeyen nedenle kavga etti. E.U. tarafından tabanca ile vurulan Uzda, silah sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Uzda, yaşamını yitirdi.
Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Meral Uzda'nın vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiği belirlendi. Uzda ailesi ve yakınları tarafından kılınan cenaze namazının ardından Şehit Murat Öztürk Mezarlığı'nda ağıtlar ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Gözaltına alınan şüpheli E.U. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ÖNCE DAYAK SONRA TABANCA
Uzda'nın ağabeyi Halil Sirol, kız kardeşinin ölüm haberini İstanbul’da öğrendiğini belirterek, "Haberi alır almaz uçağa binerek geldiğimde kız kardeşimi kayınbiraderinin vurduğunu söylediler. Kocası cezaevinde olan kız kardeşim 4 çocuğu ve kendisinin geçimini sağlamak için fırsat buldukça günlük 60-65 lira ücretle narenciye hasadında paketleme işçisi olarak çalışıyordu. 9 kurşun ile öldürmüşler. Yine diğer kardeşlerimden öğrendiğim kadarıyla kız kardeşimi vurmadan önce dövmüşler" diye konuştu.

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Kayınbiraderinin öldürdüğü 4 çocuk annesi, toprağa verildiKayınbiraderinin öldürdüğü 4 çocuk annesi, toprağa verildiKayınbiraderinin öldürdüğü 4 çocuk annesi, toprağa verildiKayınbiraderinin öldürdüğü 4 çocuk annesi, toprağa verildi

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