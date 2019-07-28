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Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 04:03 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde kayınpederi tarafından bıçaklanan damat ağır yaralandı.

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.E. ile damadı Hasan Hamdi Y, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E, damadını kasıklarından bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Hasan Hamdi Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DAMADIN YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Olay yerine gelerek fenalık geçiren damadın yakınları hastaneye kaldırıldı.

Kayınpeder M.E. polis ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

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