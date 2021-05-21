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  4. Kayınpeder dehşeti! Damadını sırtından 4 kez bıçakladı

Kayınpeder dehşeti! Damadını sırtından 4 kez bıçakladı

21.05.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta Ferhat B., tartıştığı damadı Orhan Tazegül'ü sırtından 4 bıçak darbesiyle yaraladı. Damadını evde bırakıp, kaçan Ferhat B., polis ekiplerince yakalandı.

Kayınpeder dehşeti! Damadını sırtından 4 kez bıçakladı

Ferhat B., bu sabah Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardım Konutları'ndaki evine gittiği damadı Orhan Tazegül ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ferhat B., yanında getirdiği bıçağı damadının sırtına 4 kez sapladı. Tazegül, kanlar içinde yere yığılırken, Ferhat B. de kaçtı. Komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ekibi, Tazegül'ü ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Orhan Tazegül'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ferhat B. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kars
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