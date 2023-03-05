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  4. Kayınpeder dehşeti! Tartıştığı damadını av tüfeğiyle öldürdü

Kayınpeder dehşeti! Tartıştığı damadını av tüfeğiyle öldürdü

05.03.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Serik ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Mehmet A. (62), çıkan tartışmada damadı Himmet Keskin'e (29) av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan Keskin, hastanede yaşamını yitirdi. İkilinin arasında daha önceden husumet olduğu öğrenildi. İşte olayın detayları...

Kayınpeder dehşeti! Tartıştığı damadını av tüfeğiyle öldürdü

Dehşete düşüren olay, dün saat 20.00 sıralarında Sarıabalı Mahallesi Çiftlik mevkisinde meydana geldi. Himmet Keskin, kayınpederi Mehmet A.'nın evine geldi. Kısa süre sonra damat ve kayınpeder arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A. evde bulunan av tüfeğini alarak Himmet Keskin'e ateş etti. Olay sonrası Himmet Keskin iki ayağından yaralandı.

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KURTARILAMADI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Himmet Keskin ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Himmet Keskin daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Keskin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan Mehmet A.'nın işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Mehmet A. ile Himmet Keskin arasında önceden husumet bulunduğu ve Himmet Keskin hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

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(DHA)

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