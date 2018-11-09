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Kayınpeder gelinini dövünce ortalık karıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 03:58 | Son Güncelleme

Adana’da gelini darp eden kayınpeder ile kadının babası arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan İlçesi İstiklal Mahallesi 40031 sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın, alkollü olduğu öne sürülen kayınpeder tarafından darp edilmeye başladı. Bunun üzerine kadının babası ile kayınpederi kavga etmeye başladı.

İKİ TARAF DA BIÇAKLA SALDIRDI

Her iki tarafın da birbirlerine bıçakla saldırığı kavgada Abdulkadir A., Umut A., Barış A. ve ismi öğrenilemeyen dünürü yaralandı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Abdulkadir A.’ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA / DHA)

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adana kadına şiddet Dünür kayınpeder

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