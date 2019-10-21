HABER

Kayınpeder, oğlu ve gelininin evini yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 11:05 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gelinini darp ettiği öne sürülen ve hakkında uzaklaştırma kararı verilen kayınpeder, gelininin evini yaktı.Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi.

Kayınpeder, oğlu ve gelininin evini yaktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gelinini darp ettiği öne sürülen ve hakkında uzaklaştırma kararı verilen kayınpeder, gelininin evini yaktı.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süredir gelini ile anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen kayınpeder, gelinini darp etti. Olayın basına yansımasının ardından gözaltına alınan ve hakkında uzaklaştırma kararı verilen kayınpeder M.Ö., bu kez de gelinin evini ateşe verdi. Kısa sürede evi saran alevler yan binaya da sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Ev kullanılamaz hale gelirken, yangın sırasında M.Ö. ve F.Ö. çiftinin evde olmadığı öğrenildi. Öte yandan mahalle sakinleri tarafından linç edilmeye çalışılan kayınpeder M.Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kayınpeder, oğlu ve gelininin evini yaktı

Kayınpeder, oğlu ve gelininin evini yaktı

PARTNER Dünyanın en sıra dışı yerleri Dünyanın en sıra dışı yerleri
Balık tutarken Çoruh Nehrine düşen şahıs kurtarıldıBalık tutarken Çoruh Nehrine düşen şahıs kurtarıldı
İzmir'de 378 kaçak göçmen yakalandıİzmir'de 378 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke yangın yerine döndü! Ölü sayısı artıyor!

Ülke yangın yerine döndü! Ölü sayısı artıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Hızır'dan şok karar! Kendi adamları için ölüm emri verdi

Hızır'dan şok karar! Kendi adamları için ölüm emri verdi

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

New York Times'tan sarsıcı Suriye iddiası!

New York Times'tan sarsıcı Suriye iddiası!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

Giresun'da sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı: Acı haber geldi

Şehri etkisi altına aldı! Acı haber geldi

Gece yakınlarına mesaj atan yazılım mühendisi ölü bulundu

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

İncilay öğretmen 26 yaşında kansere yenik düştü

İncilay öğretmenden kötü haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.