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Kayınpeder, torunlarının gözü önünde hem gelinini hem kendini vurdu

29.11.2020 16:37 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir kişi, torunlarının gözü önünde önce kavga ettiği gelinini, ardından kendini tabancayla vurdu.Olay, ilçeye bağlı Ayazlı Mahallesi’nde meydana geldi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir kişi, torunlarının gözü önünde önce kavga ettiği gelinini, ardından kendini tabancayla vurdu.
Olay, ilçeye bağlı Ayazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayınpeder Mustafa B. (65) ile gelini Hülya B. (32) arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine gelin Hülya B., evden ayrılıp, baba ocağına dönmek istediğini söyledi. Bunun üzerine cinnet getiren kayınpeder Mustafa B. duruma sinirlenip, tabanca ile gelinini vurduktan sonra, kendine de ateş etti.

2 çocuğun gözleri önünde dehşet
Torunlarının annesi olan gelinini, biri 6 diğeri ise 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde vuran kayınpeder ve gelini, ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları alarak, kentteki çeşitli hastanelere götürdü.
Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan gelin ve kayınpederin durumlarının ciddi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Olayla ilgili Ayazlı Mahallesi Muhtarı Ali Şal, “Haberi alır almaz olay yerine geldim. Kayınpeder ile gelin arasında çıkan sözlü tartışmadan dolayı olay olmuş. Gelin babasının evine gideceğini söylemiş, kayınpederi de bu durumun mümkün olmadığını söyleyince sözlü münakaşa maalesef büyümüş. Durumları ağır şu an için” diye konuştu.

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