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Kayınpederi ile kayınbiraderini öldüren damat Ne olduğunu hatırlamıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 12:12 | Son Güncelleme

Bursa'da eşi Ayşe Kocakulak'ın babaevinde dünyaya getirdiği bebeğini, kendisine göstermedikleri gerekçesiyle kayınpederi Nezir Aktan (60) ile kayınbiraderi Yasin Aktan'ı (25) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Engin Kocakulak'ın (28) yargılanmasına başlandı.

Bursa'da eşi Ayşe Kocakulak'ın babaevinde dünyaya getirdiği bebeğini, kendisine göstermedikleri gerekçesiyle kayınpederi Nezir Aktan (60) ile kayınbiraderi Yasin Aktan'ı (25) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Engin Kocakulak'ın (28) yargılanmasına başlandı. Kocakulak, Çocuklarımı görmek istediğim sırada, kayınvalidem bana tükürdü ve hakaret etti. Daha sonra kayınpederim sopayla saldırdı. Bıçağımı rastgele savurdum, ne olduğunu hatırlamıyorum dedi.
Olay, Bursa?nın merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde temmuz ayında meydana geldi. İddialara göre, Engin Kocakulak'ın 3'üncü çocuğuna hamile eşi Ayşe Kocakulak (24), evi terk edip, babası Nezir Aktan'ın yanına yerleşti. Kısa süre sonra da bebeğini dünyaya getirdi.
Engin Kocakulak, 20 günlük olan bebeğini görmek için kayınpederinin evine gitti. Ancak kendisine bebek gösterilmedi. Engin Kocakulak ile kayınpederi Nezir Aktan ve kayınbiraderi Yasin Aktan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Engin Kocakulak, yanında getirdiği bıçağı çıkartarak, kayınpederi ile kayınbiraderini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hastaneye kadırılan Nezir Aktan ve Yasin Aktan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Kocakulak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM'
Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi?nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Engin Kocakulak?ın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Engin Kocakulak savunmasına, Eşimle aramızda hiçbir zaman sorun olmadı. Olay günü bir arkadaşımla birlikte alkol aldım ve daha sonra çocuklarımı görmek için kayınpederimin evine gittim. Kaynanam balkona çıkıp, bana tükürdü ve hakaretlerde bulundu. Daha sonra kayınpederim Nezir Aktan aşağı inerek kafama sopayla vurdu. Daha sonra yanımdaki bıçağı çıkarıp rastgele savurdum. Ne olduğunu hatırlamıyorum dedi.
Duruşma ertelendi.

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