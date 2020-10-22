HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayınpederi ile silahla çatışırken 1 kişiyi ağır yaraladı

Kayınpederi ile silahla çatışırken 1 kişiyi ağır yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 16:03 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde boşanma esnasında olduğu eşinin babası ile tartışırken havaya açılan ateş sonucu 1 kişinin ağır yaralanmasına neden olan şahıs ve arkadaşı, alışveriş yapan vatandaş rolüne giren polis ekiplerince markette yakalandı.Olay, iki gün önce Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak’ta meydana geldi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde boşanma esnasında olduğu eşinin babası ile tartışırken havaya açılan ateş sonucu 1 kişinin ağır yaralanmasına neden olan şahıs ve arkadaşı, alışveriş yapan vatandaş rolüne giren polis ekiplerince markette yakalandı.
Olay, iki gün önce Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boşanma aşamasında olduğu eşinin babası ile konuşmak için arkadaşı F.K.(50) ile Billur Sokak’taki evine giden F.T.(30) ile kayınpederi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.T. ve kayınpederi arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmayı duyup merakla balkona çıkan Taner Çakmak(33) ise başına isabet eden saçmalar ile yaralandı. Çakmak’ın yaralandığını görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, çatışan şahıslar ise olay yerinden kaçtı.
Kısa sürede olay yerine gelen ambulansa alınan ağır yaralı Çakmak, sevk edildiği özel bir hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından çatışmaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube ekipleri, F.T. ve arkadaşı F.K.’yı Körfez ilçesinde takip sonucu, olayda kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şahıs, Körfez Adliyesine sevk edildi.

Alışveriş yapma rolüne girerek böyle kıskıvrak yakaladılar
Öte yandan, polislerin, çatışmaya karışan damat F.T. ve arkadaşı ve F.K.’yı yakalama anları ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde arkadaşı F.K. ile buluşmak için Körfez ilçesinde bir marketin önüne gelen F.T., o sırada alışveriş yapma rolüne giren polis ekiplerince kıskıvrak yakalanıyor. Polis ekiplerinin olaydaki silahlarla yakaladığı şahıslar, market önünde yere yatırılıp etkisiz hale getirildikten sonra polis aracına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Kızına 12 yıl cinsel istismarda bulundu! 48 yıl hapis cezasıKızına 12 yıl cinsel istismarda bulundu! 48 yıl hapis cezası
Okulum Temiz belgesi nasıl alınır?Okulum Temiz belgesi nasıl alınır?
1/
En Çok Okunan Haberler
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
Kritik faiz kararı açıklandı
Kritik faiz kararı açıklandı
İstenen ceza belli oldu
İstenen ceza belli oldu
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Skandal! Ermenistan ordusu Serdar Ortaç’ı 'öldürdü'
Skandal! Ermenistan ordusu Serdar Ortaç’ı 'öldürdü'
Düşen uçağın pilotu kalkıştan sonra bu çağrıyı yapmış
Düşen uçağın pilotu kalkıştan sonra bu çağrıyı yapmış
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
Kızı Şeyma Yıldız'ı öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Kızı Şeyma'yı öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet
Kayseri'de iğrenç olay! Kızına 12 yıl cinsel istismarda bulunan babaya 48 yıl hapis
Kızına 12 yıl cinsel istismarda bulundu! 48 yıl hapis cezası
Meteoroloji'den pus uyarısı
Meteoroloji uyardı! Bu saatlere dikkat
Çanakkale'de feci kaza! TIR’ın çarptığı yaya öldü, gözlüğü ve ayakkabısı yola savruldu
TIR'ın çarptığı genç feci şekilde can verdi
TIR'a çarpan otomobil takla attı! 2'si çocuk 4 kişi yaralı
TIR'a çarpan otomobil takla attı!
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakanlık açıkladı!
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.