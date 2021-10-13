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  4. Kayınpederi öldürüp cesedini testereyle parçalara ayırmıştı! Son paylaşımı yürekleri dağladı

Kayınpederi öldürüp cesedini testereyle parçalara ayırmıştı! Son paylaşımı yürekleri dağladı

13.10.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tartıştığı kayınpederi tarafından öldürüldükten sonra cesedi demir testere ile parçalanan 2 çocuk annesi Ayat A’nın, yapmış olduğu son paylaşım ortaya çıktı.

Kayınpederi öldürüp cesedini testereyle parçalara ayırmıştı! Son paylaşımı yürekleri dağladı

Dehşete düşüren olay Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 65 yaşındaki Fehmi A., oğlu evde olmadığı sırada 2 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Fehmi A. eline aldığı bıçakla gelini Ayat A.'yı bıçakladı.

DEMİR TESTERE İLE PARÇALARA AYIRDI

Gelininin cansız bedenini evdeki demir testere ile parçalara ayırdıktan sonra kol, bacak ve başını çöp poşetine dolduran Fehmi A. cesedin bir kısmını evde çöp kovasına bir kısmını da araba bagajına koydu.

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ÇIĞLIK SESLERİ SONRASI POLİS OLAY YERİNE GELDİ

Çığlık sesleri üzerine ihbar alan polis ekipleri olay yerine geldi. Fehmi A. suçunu itiraf ederek polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Fehmi A.’nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ölen Ayat A.’nın cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Öte yandan korkunç bir cinayete kurban giden Ayat'ın sosyal medyada yaptığı son paylaşım ortaya çıktı.

Ayat, kendi anadiliyle yaptığı paylaşımında, "İşte 30 yaşıma girdim, zaman ne kadar çabuk geçti. Hayatımın devamı gelecek gibi görünüyordu, çok fazla zamanım olacaktı. Birçok hata yapıldı, gereksiz kelimeler söylendi ama pişman olmayacağım, neden? Ne doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyoruz. O gün kendime soracağım: ‘Mutlu musun?’ Evet, mutluyum. Elbette yanımda annem, babam, erkek kardeşim yok ama onları her zaman hatırlıyorum. Nelerim var. Mutluluğum, neşem, oğullarım. Sevildiğim ve beklediğim ev. Seven koca. Bugün düşünmek istiyorum, 30’una karar vermek istiyorum, şimdi ne olacak? Yaşımızın sayılarla değil, ne kadar hissettiğimizle ölçüldüğünü söylüyorlar. Yaşımı seviyorum. Bu artık çılgın bir gençlik değil, yaşlılık da değil." ifadelerini kullandı.

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"HER ŞEYİN YOLUNA GİRECEĞİNİ İNANANIYORUM"

Sözlerinin devamında Ayat "Gencim, güzelim. Her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum. Çünkü 30 yaşında hala başlıyor. Yıllar içinde büyüdüm. Artık her şeye ya da neredeyse her şeye dayanabileceğimi hissediyorum. Güçlü ve yetişkin oldum. Karar vermeyi ve sorumluluk almayı öğrendim. Gerçi hala kalbimin derinliklerinde masallara inanan küçük, saf bir kızım. Onlara inanmayı çok istiyorum. Peki ya aşk, aşk? O var, yaşıyor ve yaşıyor ama başka birçok değer var. Sadece onu ilk sıradan çıkardım. Sırada ne var? Bilemiyorum. Güçlü, bilge, sadece daha iyi olduğuna inanacağımı biliyorum. O zaman 30. yaş günün kutlu olsun" dedi.

Ayat, doğum gününden 2 gün sonra kayınpederi tarafından vahşice öldürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Tekirdağ Kırgızistan
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