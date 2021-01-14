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Kayınpederi ve bacanağını öldüren zanlı yakalanmasa kayınbiraderini de öldürecekmiş

14.01.2021 15:01 | Son Güncelleme:
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Konya’da kayınpederini ve bacanağını av tüfeğiyle vurarak öldüren cinayet zanlısının yakalanmasa kayınbiraderini de vurmayı planladığı ortaya çıktı.

Konya’da kayınpederini ve bacanağını av tüfeğiyle vurarak öldüren cinayet zanlısının yakalanmasa kayınbiraderini de vurmayı planladığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Şefikcan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle arasında sorunlar olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen Şenol Y. (39), eşiyle ayrılmalarından sorumlu tuttuğu bacanağı Mustafa Arslan’ı (36) mobilya mağazasına dolmuşla giderek paltosuna sakladığı tüfekle öldürdü. Şenol Y., olayın ardından bacanağının kamyonetine binerek aynı şekilde eşiyle ayrılmalarından ve çocuklarını görememekten sorumlu tuttuğu kayınpederi Bekir Dağdeviren’i de Karatay Sanayi’de bulunan dükkanına giderek tüfekle tek el ateş edip öldürdü. Bu sırada Bekir Dağdeviren’in oğlu Enes Dağdeviren, Şenol Y.’nin elini tutarak ikinci kurşunun gelmesini engelledi. Şenol Y., Enes Dağdeviren ve çevre esnafı tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

İki defa birbirlerinden şikayetçi olmuşlar
Şenol Y.’nin eşi Halime Y. 4 ay önce kendisini terk edince 15 ve 9 yaşlarındaki 2 erkek çocuğunu da alarak Muğla’daki halasının yanına yerleştiği ve eşiyle barışmak için defalarca Muğla’ya gittiği ve 15 yaşındaki çocuğunu yanına alarak döndüğü öğrenildi. Şenol Y.’nin barışma teklifinin reddedilmesinden ve diğer çocuğunu görememekten kayınpederi, bacanağı ile kayınbiraderi Enes Dağdeviren’i sorumlu tuttuğu öğrenildi. Ayrıca Şenol Y.’nin kayınpederi, kaynanası, 2 baldızıyla 11 ve 12 Mart tarihlerinde kavga ederek birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi oldukları belirtildi.

Yakalanmasa kayınbiraderini de öldürecekmiş
Şüpheli Şenol Y.’nin emniyetteki ifadesinde eşinin ailesinin birleşmelerini engelleyerek çocuklarını görmeyi engellediğini ve kayınpederinin kendisini küfür ederek evden kovduğu için öldürdüğünü, olaydan önce uyuşturucu hap kullandığını söylediği belirtildi. Zanlının yakalanmasa kayınbiraderini de vurmayı planladığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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