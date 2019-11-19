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Kayınpederi ve kayınbiraderini öldürdüğü iddiasıyla müebbetle yargılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 12:04 | Son Güncelleme

Kayınpederi ve kayınbiraderini öldürdüğü iddiasıyla müebbetle yargılanıyor

Bursa'da temmuz ayında tartışma sırasında kayınpederi ve kayınbiraderini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Engin Kocakulak (28), maktuller Nezir ve Yasin Aktan'ın yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

"Kasten adam öldürme" suçundan iki kez müebbet hapisle cezalandırılması istenen Kocakulak savunmasında, eşiyle arasında sorun olmadığını iddia etti.

Olay günü bir arkadaşıyla alkol aldıktan sonra çocuklarını görmek için kayınpederinin evine gittiğini belirten Kocakulak, "Kayınvalidem balkona çıkıp bana tükürdü ve hakaretlerde bulundu. Daha sonra kayınpederim Nezir Aktan aşağı inerek kafama sopayla vurdu. Yanımdaki bıçağı çıkararak rastgele savurdum, ne olduğunu hatırlamıyorum.'' dedi.

Tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Engin Kocakulak, 16 Temmuz'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Hediye Kocakulak (24) ile görüşmek amacıyla kayınpederi Nezir Aktan'ın (55) merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'ndeki evine gitmişti. İddiaya göre Kocakulak tartışma sırasında kayınpederini ve kayınbiraderi Yasin Aktan'ı (25) bıçakla yaralamıştı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçan katil zanlısı Kestel Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu. Tutuklanan Engin Kocakulak hakkında iki kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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