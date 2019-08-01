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“Kayınpederimi öldüreceğim” dedi 2 arkadaşını rehin aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 18:45 | Son Güncelleme

Sakarya’da 2 arkadaşını silahla rehin alarak “kayınpederimi öldüreceğim” deyip Kastamonu’ya getirmeye çalışan bir kişi polis ekiplerince Karabük’te yakalandı.İddiaya göre Mesut D.

“Kayınpederimi öldüreceğim” dedi 2 arkadaşını rehin aldı

Sakarya’da 2 arkadaşını silahla rehin alarak “kayınpederimi öldüreceğim” deyip Kastamonu’ya getirmeye çalışan bir kişi polis ekiplerince Karabük’te yakalandı.
İddiaya göre Mesut D. Sakarya’da kendi yazlığında arkadaşları Mehmet K. ve Raşit U. ile birlikte alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde alkolünde etkisiyle Raşit U., arkadaşlarına ‘araçla gezmeye çıkalım’ dedi. Bu sırada Mesut D. idaresindeki 34 AE 6267 plakalı otomobille gezintiye çıkan 3 arkadaştan Reşit U., Kastamonu’da yaşayan kayınpederi ile arasında alacak verecek meselesi olduğunu ve onu öldüreceğini ve Kastamonu’ya gitmeleri gerektiğini söyledi. Arkadaşlarının karşı çıkması üzerine Raşit U. üzerinde bulunan tabanca ile 2 arkadaşını rehin alarak, aracın içinde havaya bir el ateş etti.

“Attığı mesajla kurtuldu
Silahla tehdit edilerek rehin alınan şahsılardan Mesut D., yaşanan durumu mesajla yakınına bilgi vererek Karabük istikametinde olduklarını söyledi. Bunun üzerine Mesut D.’nin yakını ise durumu emniyet birimlerine haber vermesi sonrası konu Karabük Emniyet Müdürlüğüne iletildi. Emniyetin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile Karabük’e giriş yapan otomobil Yeşil Mahalle’de bir benzinliğe girdiği tespit eden ekipler harekete geçti. Benzin istasyonunda kıskıvrak yakalanan Raşit U. polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.
Olay Yeri İnceleme ekipleri ise araç üzerinde çalışma yaparken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

“Kayınpederimi öldüreceğim” dedi 2 arkadaşını rehin aldı

“Kayınpederimi öldüreceğim” dedi 2 arkadaşını rehin aldı

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