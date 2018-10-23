HABER

Kayınpederin işyeri baskını güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 09:24 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, eşinden boşanmak üzere olan Seçkin Selek ile kardeşi Sezgin Selek'in, kayınpeder F.K.Ö.

Kayınpederin işyeri baskını güvenlik kamerasında

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, eşinden boşanmak üzere olan Seçkin Selek ile kardeşi Sezgin Selek'in, kayınpeder F.K.Ö. tarafından yaralanmasıyla ilgili olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. F.K.Ö.'nün iş yerine gelerek pompalı tüfekle ateş etmesi kameralara yansıdı.
Olay, 10 Ekim'de sabah saatlerinde, plastik doğrama işiyle uğraşan Selek kardeşlerin Paşaköprü Mezarlığı yakınlarında bulunan iş yerinde meydana geldi. Emekli F.K.Ö., 5 yıl önce kızıyla evlenen ve şu an boşanma aşamasında olan damadı Seçkin Selek'le konuşmak için dükkanına gitti. Dükkana giren F.K.Ö., elindeki çantayı kenara bırakıp diğer elinde örtüye sarılı pompalı tüfeği çıkarıp damadına ateş etti. Seçkin Selek ile işyerinde bulunan kardeşi Sezgin Selek, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan iki kardeşin de durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan F.K.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, "Sadece konuşmak için gitmiştim. Ancak bana ters tepki verince sinirlerime hakim olamadım" dediği öğrenildi.
POMPALI TÜFEĞİ ÖRTÜYE SARMIŞ
Öte yandan olayla ilgili güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Seçkin Selek'e ait iş yerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kayınpeder F.K.Ö., elinde çanta ve örtüye sarılı pompalı tüfekle dükkana giriyor. Örtüye sarılı pompalı tüfeği çıkaran F.K.Ö. damadına doğru ateş ediyor. Saçmalar Seçkin Selek ve kardeşine isabet ediyor. Görüntülerde Seçkin Selek iş yerinden dışarıya doğru koşarken, F.K.Ö. de peşinden ateş etmek için koşuyor. Bu sırada ise Seçkin Selek'in kardeşi F.K.Ö.'nün üzerine atlayarak ateş etmesini engelliyor.
'AZMETTİRİCİ EŞİMDİR'
Hastanede tedavisi devam eden damat Seçkin Selek, "Ben 5 yıldır evliyim ve 7 ay önce boşanmaya karar verdim. Şu an boşanma aşamasındayım. Eşim benden 500 bin TL maddi ve manevi tazminat, aylık 5 bin lira nafaka, ev ve araba talebinde bulundu. Ben kabul etmeyince kayınpederim iş yerime gelerek pompalı tüfekle ateş etti. Kayınpederim olaydan sonra tutuklandı, ancak azmettiren eşime herhangi bir işlem yapılmadı. Ben ikisinin de ceza almasını istiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kayınpederin işyeri baskını güvenlik kamerasındaKayınpederin işyeri baskını güvenlik kamerasındaKayınpederin işyeri baskını güvenlik kamerasındaKayınpederin işyeri baskını güvenlik kamerasında

PARTNERÜnlü model seksi Cadılar Bayramı kostümüyle benzinciye gidince...Ünlü model seksi Cadılar Bayramı kostümüyle benzinciye gidince...
Adana'da 22 milyon liralık uyuşturucuya 16 tutuklamaAdana'da 22 milyon liralık uyuşturucuya 16 tutuklama
Dolandırıcılık çetesi, polise yakalanmamak için 'medyum' tutmuşDolandırıcılık çetesi, polise yakalanmamak için 'medyum' tutmuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından 'Diriliş Osman' açıklaması! Burak Özçivit oynayacak mı?

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından 'Diriliş Osman' açıklaması! Burak Özçivit oynayacak mı?

2018'de en çok satılan otomobiller belli oldu!

2018'de en çok satılan otomobiller belli oldu!

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

'Veliaht Prens'in danışmanı katillerle görüştü' iddiası

'Veliaht Prens'in danışmanı katillerle görüştü' iddiası

İlginizi Çekebilir

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay

Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay

Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...

Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolandırıcıların lüks yaşamı böyle görüntülendi! Sözleri 'pes' dedirtti

Dolandırıcıların lüks yaşamı böyle görüntülendi! Sözleri 'pes' dedirtti

İnsanlık ölmemiş dedirten an!

İnsanlık ölmemiş dedirten an!

Hastanede ilginç olay! Donup kaldılar

Hastanede ilginç olay! Donup kaldılar

Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Ayrıldığı eşinin fotoğrafını ateşe verirken evini yaktı

Ayrıldığı eşinin fotoğrafını ateşe verirken evini yaktı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kenti birbirine kattı, böyle yakalandı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kenti birbirine kattı, böyle yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.