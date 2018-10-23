KAYINPEDERİN İŞYERİ BASKINI GÜVENLİK KAMERASINDA

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, eşinden boşanmak üzere olan Seçkin Selek ile kardeşi Sezgin Selek'in, kayınpeder F.K.Ö. tarafından yaralanmasıyla ilgili olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. F.K.Ö.'nün işyerine gelerek pompalı tüfekle ateş etmesi kameralara yansıdı. Olay, geçen 10 Ekim'de sabah saatlerinde, plastik doğrama işiyle uğraşan Selek kardeşlerin Paşaköprü Mezarlığı yakınlarında bulunan işyerinde meydana geldi. Emekli F.K.Ö., 5 yıl önce kızıyla evlenip, şu an boşanma aşamasında olan damadı Seçkin Selek'le konuşmak için dükkanına gitti. Dükkana giren F.K.Ö., elindeki çantayı kenara bırakıp diğer elinde örtüye sarılı pompalı tüfeği çıkarıp damadına ateş etti. Seçkin Selek ile işyerinde bulunan kardeşi Sezgin Selek, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan iki kardeşin de durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan F.K.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, Sadece konuşmak için gitmiştim. Ancak bana ters tepki verince sinirlerime hakim olamadım dediği öğrenildi. POMPALI TÜFEĞİ ÖRTÜYE SARMIŞ Öte yandan olayla ilgili güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Seçkin Selek'e ait işyerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kayınpeder F.K.Ö., elinde çanta ve örtüye sarılı pompalı tüfekle dükkana giriyor. Örtüye sarılı pompalı tüfeği çıkaran F.K.Ö. damadına doğru ateş ediyor. Saçmalar Seçkin Selek ve kardeşine isabet ediyor. Görüntülerde Seçkin Selek işyerinden dışarıya doğru koşarken, F.K.Ö. de peşinden ateş etmek için koşuyor. Bu sırada ise Seçkin Selek'in kardeşi F.K.Ö.'nün üzerine atlayarak ateş etmesini engelliyor. AZMETTİRİCİ EŞİMDİR Hastanede tedavisi devam eden damat Seçkin Selek, Ben 5 yıldır evliyim ve 7 ay önce boşanmaya karar verdim. Şu an boşanma aşamasındayım. Eşim benden 500 bin TL maddi ve manevi tazminat, aylık 5 bin lira nafaka, ev ve araba talebinde bulundu. Ben kabul etmeyince kayınpederim işyerime gelerek pompalı tüfekle ateş etti. Kayınpederim olaydan sonra tutuklandı, ancak azmettiren eşime herhangi bir işlem yapılmadı. Ben ikisinin de ceza almasını istiyorum dedi.



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