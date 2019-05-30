HABER

Kayınpederin, kızını dövdüğü iddiasıyla damadını öldürmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 15:54 | Son Güncelleme

Kayseri'de, kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü damadını av tüfeğiyle öldüren sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, kızına şiddet uyguladığını ileri sürdüğü damadını av tüfeğiyle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Kemal İvgen, maktul Mehmet Zeki Kaya'nın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan tanık Ahmet İvgen, "Gece silah sesine uyandım. Önce sesin dışarıdan geldiğini sandım, sonra içeriden geldiğini anladım. Gidince eniştemi kanlar içinde gördüm. Babam salonda duruyordu, tüfek de yanındaydı." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Taraf avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmak için süre talep etmelerinin ardından mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.

- Olay

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Ayşe (35) ve eşi Mehmet Zeki Kaya, 8 Eylül 2018'de Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'ndeki babası Kemal İvgen'in evine gitmişti. Kayınpeder ile damat arasında, kızının darbedilmesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kayınpeder, evdeki av tüfeğiyle damadını öldürmüştü. Gözaltına alınan İvgen tutuklanmıştı.

'FETÖ üyesi' denerek gözaltına alınmıştı! NASA çalışanı serbest bırakıldı 'FETÖ üyesi' denerek gözaltına alınmıştı! NASA çalışanı serbest bırakıldı
Sivrihisar Ak Parti Kadın Kollarından bayram öncesi mutluluk dağıtan örnek projeSivrihisar Ak Parti Kadın Kollarından bayram öncesi mutluluk dağıtan örnek proje
Sıcaktan bunalanlar cami avlusunda şekerleme yaptıSıcaktan bunalanlar cami avlusunda şekerleme yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
damat dava Kayseri kızını döven

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Pedofili kitap yorumu Demet Akalın'ı çıldırttı!

Pedofili kitap yorumu Demet Akalın'ı çıldırttı!

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sevgilisinin ayrılmak istediğini duyan polis intihara kalkıştı!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Yakalanan teröristten çarpıcı sözler: Dağda iffetten eser kalmadı

Yakalanan terörist: Dağda iffetten eser kalmadı

Kastamonu'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Minik Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu

Minik Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu

Kan donduran sözler: Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.