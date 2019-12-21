Kayınpederini arayıp 'takip ediliyoruz' dedi bir daha haber alınamadı! Genç çiftin aracı terk edilmiş halde bulundu

Mersin'de sebze halinde tezgahtarlık yapan Veysi Akbulut ile eşi Fatıma Akbulut, bir süre önce 2 çocuklarını da yanlarına alarak Kızıltepe ilçesindeki yakınlarına misafirliğe geldi. Perşembe günü Akbulut çifti, araçlarıyla alışveriş için çarşıya giderken, iddiaya göre bir araç tarafından takip edilmeye başlandı.

"TAKİP EDİLİYORUZ" DİYE KAYINPEDERİNİ ARADI

Durumu fark eden Veysi Akbulut, kayınpederi Mehmet Sait Akbulut'a telefonla bilgi verdi. Mehmet Sait Akbulut, bir süre sonra kızı ve damadına ulaşamayınca polise haber verdi.

İhbar üzerine Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akbulut çiftinin bulunması için çalışma başlatıldı.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Ekiplerin arama çalışmaları sürerken, çiftin kullandığı araç bu sabah saatlerinde Çınarcık Mahallesi yakınlarında terk edilmiş bulundu.

Oğlu ve gelinin bulunması için gözyaşlarıyla çağrıda bulanan Mahmut Akbulut, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan, valimizden, emniyetten rica ediyorum bütün devlet imkanlarını seferber edilmesini rica ediyorum" dedi.

(DHA)

