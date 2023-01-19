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  4. Kayınpederini baklavayla zehirlemişti! Cani damadın cezası belli oldu

Kayınpederini baklavayla zehirlemişti! Cani damadın cezası belli oldu

19.01.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 2020 yılının son günlerinde yaşanan olay akıllara durgunluk vermişti. Eşinden boşanmak isteyen Melek Alkan babasının evine gitmeye karar vermiş, eşinden boşanmak istemeyen Ferudun Alkan kayınpederinin evini kurşunlamıştı. Daha sonra cani damat, 2 arkadaşını yollayarak zehirli baklavayla kayınpederini zehirlemişti. Talihsiz adamın hayatının kaybettiği olayla ilgili mahkeme kararını verdi.

Kayınpederini baklavayla zehirlemişti! Cani damadın cezası belli oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, eşinin ailesine gönderdiği baklava ile kayınpederini zehirlediği iddiasıyla tutuklanan Ferudun Alkan, 8 yıl 22 gün hapse çarptırıldı.

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SOSYAL HİZMETLERDEN GELDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Muratpaşa'da eşi Ferudun Alkan'dan boşanma kararı alan Melek Alkan, babası Metin Kabakçı'nın Kızılsaray Mahallesi'ndeki evine geçti. Bu karardan sonra Ferudun Alkan, 21 Kasım 2020'de kayınpederinin evine giderek kurşunladı. Şikayet sonrası Ferudun Alkan'a 45 gün uzaklaştırma cezası verildi. Cezadan sonra 27 Kasım'da Metin Kabakçı'nın evinin kapısını kadın ile erkek çaldı. Sosyal hizmetlerden geldiklerini ve erzak getirdiklerini söyleyen 2 kişi, eve girdi.

BAKLAVAYI YER YEMEZ FENALAŞTI

Melek Alkan'ın ailesi ile uzun süren sohbet eden 2 kişi, daha sonra getirdikleri baklavayı ikram etti. Metin Kabakçı'nın baklavayı yemesi ile 2 kişi, evden ayrıldı. Kısa süre sonra Kabakçı, fenalaşarak yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kabakçı'yı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. İlk tetkiklerde zehirlendiği ortaya çıkan Metin Kabakçı, yoğun bakıma alındı. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında evdekilerin ifadesini aldı. Gelen 2 kişiden şüphelenen polis, zehirli baklavayı Ferudun Alkan'ın yolladığını belirledi.

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YARDIM EDENLER SABIKALI ÇIKTI

Eve 'sosyal hizmetler görevlisi' gibi gelip, baklavayı ikram eden Osman G. ve Melike E. ile Ferudun Alkan gözaltına alındı. 3 şüpheli, 'öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Ferudun Alkan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, arkadaşları Osman G. ile Melike E., adli kontrolle serbest kaldı. Osman G. ve Melike E.'nin, farklı suçlardan tutuklu olarak yargılandığı öğrenildi.

"TEK DERDİM EVLİLİĞİMİ KURTARMAKTI"

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ferudun Alkan ve Melike E. ile Osman G., SEGBİS ile katıldı. Mahkemede son savunmasını yapan Ferudun Alkan, "Benim öldürme gibi bir düşüncem yoktu. Tek derdim, evliliğimi kurtarmaktı. Olaydan dolayı pişmanım" dedi.

Ferudun Alkan, 8 yıl 22 gün hapse çarptırıldı; Melike E. ve Osman G. hakkında ise beraat kararı verildi. (DHA)

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antalya damat baklava

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