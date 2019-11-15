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Kayınpederini boğazını keserek öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 16:56 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, Cihan B.

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, Cihan B. (35), kendisini terk edip, boşanmak isteyen eşiyle görüşmeye gittiğinde tartıştığı kayınpederi İsmail Kıncı'yı (55) boğazını bıçakla keserek öldürdü. Gözaltına alınan Cihan B., adliyeye sevk edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Çayırova Özgürlük Mahallesi'nde meydana geldi. Cihan B., boşanmak isteyen ve bir süre önce ailesinin yanına dönen eşi A.B. (29) ile görüşmek için kayınpederi İsmail Kıncı'nın evine gitti. Burada Kıncı ve Cihan B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cihan B., mutfaktan aldığı bıçakla kayınpederine saldırdı. Boğazı kesilen Kıncı kanlar içinde yere yığıldı. Cihan B. kaçarken, evdekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Kıncı, özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kıncı, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Polis, kaçan Cihan B.'yi kısa sürede Özgürlük Mahallesi'nde yakalayıp, gözaltına aldı. Cihan B.'nin kaçarken parka attığı bıçak da bulundu.
A.B., Cihan B. ile boşanmak üzere olduklarını, eşinin barışmak için eve geldiğini ve babasıyla tartışmaya başladığını, mutfaktan ekmek bıçağını alarak babasının boğazını kestiğini söyledi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cihan B. bugün adliyeye sevk edildi.

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