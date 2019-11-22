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Kayınpederini göğsünden bıçaklayan cinayet zanlısı firari damat yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 19:51 | Son Güncelleme

Kayınpederini göğsünden bıçaklayan cinayet zanlısı firari damat yakalandı

Bursa'da, motosiklet kazasında öldüğü sanılan sürücünün, bıçaklanma sonucu kan kaybından yaşamını yitirdiğinin ortaya çıkmasının ardından cinayet şüphesiyle aranan firari damat gözaltına alındı.

Metin Orcan'ın (54) öldürülmesiyle ilgili aranan firari zanlı Onur S. (23) Dere Mahallesi'nde bir evde yakalandı.

Onur S'nin üzerinde yapılan aramada, otomatik tüfek ve fişekler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, maktul Metin Orcan'ın, katil zanlısı Onur S'nin kayınpederi olduğu öğrenildi.

- Olay

Mustafakemalpaşa ilçesi Züferbey Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde Metin Orcan yönetimindeki plakasız motosiklet önceki akşam devrilmiş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Orcan'ın öldüğünü tespit etmişti.

Hastane morguna kaldırılan Orcan'ın göğsündeki yaranın bıçak yarası olduğunun anlaşılması üzerine çalışma yapan polis ekipleri, Orcan'ın bir husumet yüzünden kavga ettiği grup arasından Onur S. tarafından bıçaklandığını belirlemiş, Orcan'ın yaralı olarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine yöneldiği ancak hastaneye yakın bir mesafede kan kaybından bilincini kaybetmesi sonucu motosikletinin devrildiği tespit edilmişti.

Kavgaya karıştığı belirlenen Onur S'nin babası Remzi S. (45) ağabeyi Fuat S. (27) ve kardeşi Fatih S. (19), polis ekiplerince bağ evinde gözaltına alınmış, yapılan aramada pompalı tüfek ve olayda kullanıldığı öne sürülen bir bıçak ele geçirilmişti.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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