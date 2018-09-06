Kayınpederini kutsal topraklarda omzunda taşıdı

Yaşları ve sağlık sorunları nedeniyle uzun süre ayakta durmakta ve yürümekte güçlük çeken aile büyüklerine yardımcı olan Erbay, annesi Emine Erbay için tekerlekli sandalye kiraladı. Annesine tekerlekli sandalyede tavaf yaptıran Erbay, kadınların bulunduğu ibadet yerlerinde ise annesine yardım konusunda eşinden destek gördü.

Sabırla hacca gideceği günü bekleyen Erbay ve ailesinin umudu, bu sene heyecan ve mutluluğa dönüştü. Murat Erbay, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla eşi Ayşe, 76 yaşındaki annesi Emine Erbay ve 90 yaşındaki kayınpederi Ali Kol ile kutsal topraklara gitti.

Erbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışına ilk kez hac ibadeti için çıktığını belirterek, annesinin ve kayınbabasının yaşlılıktan dolayı ibadet etmekte zorlandığını görünce ikisine de yardımcı olduğunu kaydetti. Erbay, şunları söyledi:

"Kayınbabam 30 yıldır bizimle birlikte kalır. Cenab-ı Allah'ıma şükürler olsun. Kayınbabamı isteyerek, zorlandığı yerlerde Allah için omuzlarıma aldım. Oralarda ikimizin de ibadeti kolay oldu. Allah öyle bir güç verdi ki kayınbabam omuzlarımdayken benden ter bile akmadı. Zahmetine katlandım, zevk aldım. Hiç yorulmadım. Bana da herkes destek verdi. Kayınbabamı omuzlarıma aldığımı gören vatandaşlar fotoğraf çektiler."

- "Onun duası bana yeter"

Annesine ise kiraladığı tekerlekli sandalyeyle ibadetini yaptırmaya çalıştığını anlatan Erbay, "Annem de bana dua etti, ağladı, beni de ağlattı. Onun duası bana yeter. Sadece kayınbabam ile anneme değil, tanımadığım yaşlılara da orada kolundan tutup yardımcı oldum." diye konuştu.

Erbay, hac ibadetini genç yaşta yapmanın önemine vurgu yaparak, "Özellikle gençlerimize bizzat oralara gitmeyi Allah nasip etsin. Benim yaşım da gençti belki ama kutsal topraklara daha genç yaşta gitmek gerek. 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlarda gitmek gerekir. Yaşlılar yoruluyor, üzülüyor. İbadet etmekte zorlanıyor. O nedenle oralar gençlerin yeri." ifadesini kullandı.