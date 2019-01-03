HABER

Kayınpederini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 19:41 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde Süleyman Yıldırım (52), tartıştığı damadı Süleyman Gürbüz (47) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Kayınpederini öldürdü

Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde Süleyman Yıldırım (52), tartıştığı damadı Süleyman Gürbüz (47) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan Gürbüz sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, Umurbey Mahallesi 709 Sokak'ta bulunan iki katlı evin bahçesinde meydana geldi. Kayınpeder Süleyman Yıldırım ile damadı Süleyman Gürbüz arasında, ailevi bir meseleden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Süleyman Gürbüz, yanında bulunan bıçakla kayınpederi Yıldırım'ı bacağından bıçaklayarak yaraladı. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Süleyman Yıldırım, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Süleyman Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Şaphane ilçesine bağlı Üçbaş köyünde toprağa verildi. Cinayet zanlısı Süleyman Gürbüz ise polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Gürbüz, tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Kayınpederini öldürdü

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Çin'i protesto için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen gruba jandarma engeliÇin'i protesto için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen gruba jandarma engeli
Türkiye ve ABD'den Doğu Akdeniz'de ortak deniz eğitimiTürkiye ve ABD'den Doğu Akdeniz'de ortak deniz eğitimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Ücretli poşet uygulamasına çok konuşulacak yorum

Ücretli poşet uygulamasına çok konuşulacak yorum

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Madonna'nın kalçası olay oldu!

Madonna'nın kalçası olay oldu!

AK Partili Başkan istifa etti: Bana kumpas kuruldu!

AK Partili Başkan istifa etti: Bana kumpas kuruldu!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Edirne'de yılbaşı gecesi dehşeti! 10 kişi 1 kişiyi dövdü, bekledi, yine dövdü...

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Yardım gecesinden sonra hayatı değişti! Şimdi herkes yaptıklarına hayran...

O geceden sonra hayatı değişti! Sosyal medyada başladı...

Şanlıurfa'dan korkunç görüntü... 4 çocuk faciadan kıl payı kurtuldu!

Her şey bir anda oldu! Saat 02.00'da kabusu yaşadılar

Sivas'ın gölleri buzla kaplandı!

Sivas buzdan göller şehri oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.