Kayınpederini öldüren, eşini de ağır yaralayan şahıs tutuklandı

Bilecik’te boşanma aşamasında olduğu eşi ile kayınpederini mahkeme çıkışı vuran ve kayınpederinin ölümüne neden olan şahıs tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’te 2019 yılında Onur Acar ile dünya evine giren Cemile Acar, yüksek geçimsizlikten dolayı eşine boşanma davası açtı. Dün Bilecik Adliye Sarayın’dan görülen dava sonra Onur Acar, Bilecik Adliye Sarayı yanındaki Cumhuriyet Meydanında eşi Cemile ve kayınpederi Abdullah Duman’a pompalı tüfek ile kurşun yağdırdı. Kayınpederinin ölümüne, eşinin de ağır yaralanmasına neden olan Onur Acar, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Bilecik M Tipi Ceza evine gönderildi.



