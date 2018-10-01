Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Esma Yeşilbaş ile avukatı katıldı. Savunması alınan sanık Yeşilbaş, suç kastının olmadığını belirterek, "Meşru müdafaa kapsamında hareket ettim. İlk derece mahkemesinin kararı doğrudur. İstinaf talebinin reddini talep ederim." dedi.

Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı Ali Parlar, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, her ne kadar ilk derece mahkemesince sanık Yeşilbaş'ın üzerine atılı suçu meşru savunma ve zorunluluk koşullarına göre işlediği belirtilerek beraatine karar verilmişse de meşru savunma halinin kabulü için öngörülen saldırı ve savunmanın eş zamanlı olması koşulunun bu somut olayda gerçekleşmediğinin anlaşıldığı belirtildi.

Sanığın olay öncesi veya olay günü kendisine yönelik haksız tahrik koşulları altında atılı suçu işlediği ve tahrikin ulaştığı boyut gözetilerek üst derecede indirim yapılmasının isabetli olacağı kaydedilen mütalaada, bu nedenle sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talep edildi.