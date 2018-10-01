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KAYINPEDERİNİ ÖLDÜREN KADINA VERİLEN BERAAT KARARI KALDIRILDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 17:07 | Son Güncelleme

  * Cinsel tacizine uğradığını iddia ettiği kayınpedereni öldüren kadına verilen beraat kararı kaldırıldı * Mahkeme "Haksız tahrik" ve "İyi hal" indirimi de uygulayarak sanığı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı Haber: Şengüler YEŞİL / İstanbul DHA Beykoz'da cinsel tacizine uğradığıni iddia ettiği kayınpederi Ahmet Y.,'yi (69) öldüren Esma Y.

* Cinsel tacizine uğradığını iddia ettiği kayınpedereni öldüren kadına verilen beraat kararı kaldırıldı

* Mahkeme "Haksız tahrik" ve "İyi hal" indirimi de uygulayarak sanığı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı

Haber: Şengüler YEŞİL / İstanbul DHA
Beykoz'da cinsel tacizine uğradığıni iddia ettiği kayınpederi Ahmet Y.,'yi (69) öldüren Esma Y. (35) hakkında verilen beraat kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce kaldırıldı. Mahkeme "Haksız tahrik" ve "İyi hal" indirimi de uygulayarak sanığı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar oybirliğiyle alındı.

SANIK: DEFALARCA TECAVÜZE UĞRADIĞIM İÇİN YAPMAK ZORUNDAYDIM
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya sanık Esma Y. ile avukatı katıldı. Cumhuriyet Savcısı Ali Parlar mütalaasında, meşru savunma halinin kabulü için ön görülen saldırı ve savunmanın eş zamanlı olması koşulunun bu somut olayda gerçekleşmediğinin anlaşıldığını, ancak sanığın olay öncesi ve olay günü kendisine yönelik haksız tahrik koşulları altında atılı suçu işlediğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Ev hanımı olduğunu söyleyen Esma Y. "Benim suç kastım yoktur. Meşru müdafaa kapsamında hareket etttim. İlk derece mahkemesinin kararı doğrudur. İstinaf talebinin reddini isterim. Defalarca tecavüze uğradığım için yapmak zorundaydım. Başka çarem kalmamıştı" diyerek ağladı.

AVUKAT: MAKTÜLÜN DEVAM EDEN SALDIRILARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN EYLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR
Avukat Aydın Mollaoğlu da "Maktül çevresindeki ve karşılaştığı kadınlara karşı cinsel yönden rahatsızlık vermeyi yoğun bir şekilde yapmaktadır. Sanığa karşı da devamlı suretle onun hayatını çekilmez bir hal alacak şekilde saldırıda bulunmuştur. Sanık belirli bir süre direndiyse de maktülün devam edegelen cinsel taciz ve saldırıları çekilmez bir hal aldığından ve başkaca da bir kurtuluş umudu kalmadığından saldırılarının önünü almak bakımından vaki eylemini gerçekleştirmiştir. Sanık zayıf ve korunaksız bir durumdadır. Maktülün devam eden saldırılarının önüne geçmek için eylemini gerçekleştirmiştir. Olayda meşru müdafa şartları mevcuttur. İstinaf talebinin reddini talep ederim" diye konuştu.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararının kaldırılmasına karar verdi. Esma Y.'nin kayınpederi maktül Ahmet Y.'yi uyku halindeyken öldürdüğünün sabit olduğunu kararında kaydeden Daire, sanığın çocuk ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda olan kişiye karşı 'Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kabul edilen "Haksız tahrik" nedeniyle cezayı 18 yıl hapis cezasına düşüren Daire, "İyi hal" indirimi de uygulayarak sanığa 15 yıl hapis cezası verdi. Karar oybirliğiyle alındı.

İDDİANAME
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Esma Y'nin kayınpederi Ahmet Y.'yi Beykoz'da aynı evde yaşadığı kayınpederi 6 Şubat 2017 tarihinde silahla vurarak yaraladığı, ardından da polisi arayarak suçunu itiraf ettiği belirtiliyor.
Üç gün yoğun bakımda kalan Ahmet Y., yaşamını yitirdiği, gözaltına alınan Esma Y.'nin de sorgusunda kayınpederinin cinsel saldırılarına maruz kaldığını, bu nedenle eylemi gerçekleştirdiğini söylediği belirtilen iddianamede, Y.'nin, "Haksız tahrik altında adam öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu. 12 Nisan da görülen duruşmada da mahkeme sanık Esma Y.'nin beraatine karar vermişti. Oy çokluğu ile alınan karara üye hakim muhalefet şerhi koymuştu. Saldırının ve savunmanın eş zamanlı olmadığını gerekçe gösteren üye hakim, sanığın kendisine yönelik cinsel saldırı sonrası abisinin evine gittiğini, saldırının devamını muhakkak gösterecek fiili olguların mevcut olmadığını, kolluk kuvvetlerine gitmesinin imkan dahilinde bulunduğunu gerekçe göstererek, sanığın, "Ağır haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtmişti.

Görüntü Dökümü: (arşiv)
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-Duruşma salonunun önünde avukatlar
-Esma Y'nin cep telefonu görüntüsü
-Avukatın kısa açıklaması
-Detaylar

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