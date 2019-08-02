HABER

Kayınpederini öldürmek için 2 arkadaşını rehin alan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 16:30 | Son Güncelleme

Sakarya’da 2 arkadaşını silahla rehin alarak "kayınpederimi öldüreceğim" deyip Kastamonu’ya getirmeye çalıştıktan sonra Karabük’te yakalanan Reşit U.

Kayınpederini öldürmek için 2 arkadaşını rehin alan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sakarya’da 2 arkadaşını silahla rehin alarak "kayınpederimi öldüreceğim" deyip Kastamonu’ya getirmeye çalıştıktan sonra Karabük’te yakalanan Reşit U. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün yaşanan olayda Mesut D. Sakarya’da kendi yazlığında arkadaşları Mehmet K. ve Reşit U. ile birlikte alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde alkolünde etkisiyle Raşit U., arkadaşlarına ’araçla gezmeye çıkalım’ dedi. Bu sırada Mesut D. idaresindeki 34 AE 6267 plakalı otomobille gezintiye çıkan 3 arkadaştan Reşit U., Kastamonu’da yaşayan kayınpederi ile arasında alacak verecek meselesi olduğunu ve onu öldüreceğini belirterek Kastamonu’ya gitmeleri gerektiğini söyledi. Arkadaşlarının karşı çıkması üzerine Reşit U. üzerinde bulunan tabanca ile 2 arkadaşını rehin alarak, aracın içinde havaya bir el ateş etmişti.
Karabük’te bir benzinlik istasyonunda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Reşit U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNER Süper otomobillerden ilham aldı! Büyüleneceksiniz Süper otomobillerden ilham aldı! Büyüleneceksiniz
Bekçinin katil zanlıları 6 ay sonra yakalandıBekçinin katil zanlıları 6 ay sonra yakalandı
Yaralı taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralıYaralı taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Bir banka daha faizleri indiriyor

Bir banka daha faizleri indiriyor

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.