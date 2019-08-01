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Kayınpederini öldürmek için yola çıkan kişiyi polis yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 20:46 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, kayınpederini öldürmek için yola çıkan ve arkadaşlarının ikna etmeye çalıştığı sırada otomobilin içinde tabancayla ateş eden Raşit U., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kayınpederini öldürmek için yola çıkan kişiyi polis yakaladı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, kayınpederini öldürmek için yola çıkan ve arkadaşlarının ikna etmeye çalıştığı sırada otomobilin içinde tabancayla ateş eden Raşit U., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Sakarya’da oturan Raşit U., iddiaya göre eşiyle kavga ettikten sonra Kastamonu’da yaşayan kayınpederini öldürmek istediğini söyleyerek arkadaşı Mehmet K. ile diğer arkadaşı Mesut D. yönetimindeki 34 AE 6267 plakalı otomobille bindi. Kayınpederini öldürmek isteyen Raşit U.’yu arkadaşları ikna etmeye çalıştı. Ancak Raşit U. tabanca ile ateş edince sunroof camı tuzla buz oldu. Arkadaşlarından biri Raşit U’yu ikna etmeye çalışırken, diğeri ise bir yakınına mesaj atarak durumu haber verdi.
EMNİYET HAREKET GEÇTİ
Olay hakkında bilgilendirilen Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karabük'e giriş yapınca tespit edilen otomobil Yeşil Mahalle'de bir akaryakıt istasyonuna girdi. Burada da arkadaşlarıyla kavga eden Raşit U., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Raşit U. emniyete götürüldü. Polis ekipleri, istasyonun güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Tabanca istasyonun bahçesinde gizlenmiş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Güvenlik kameralarında Raşit U’nun bir süre gezindikten sonra istasyon çalışanlarıyla tokalaştığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Kayınpederini öldürmek için yola çıkan kişiyi polis yakaladıKayınpederini öldürmek için yola çıkan kişiyi polis yakaladıKayınpederini öldürmek için yola çıkan kişiyi polis yakaladıKayınpederini öldürmek için yola çıkan kişiyi polis yakaladı

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