HABER

Kayınpederinin aracı ile iş yerini kurşunladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 17:30 | Son Güncelleme

Kayınpederinin aracı ile iş yerini kurşunladı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, tartıştığı eşinin babasına ait kamyonet ve iş yeri ile bir başkasına ait kasap dükkanına silahlı saldırı düzenleyen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ö.G. eşi T.G. ile tartıştıktan sonra evi terk ederek babası H.A'nın evine gitti.

Kayınpederinin evinin önüne gelen T.G, kayınpederine ait kamyonete ateş ettikten sonra kayınpederinin iş yerine de silahlı saldırı düzenledi.

Olay yerinden uzaklaşan T.G, bir kasap dükkanına da 4 el ateş etti.

Şüpheliyi kısa sürede yakalayan polis ekipleri, 12 boş kovan ile olayda kullanılan tabancayı ele geçirdi.

"Mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Denize palm yağı aktıDenize palm yağı aktı
Karamollaoğlu: Hükümetin eğitimden anladığı bir şey yokKaramollaoğlu: Hükümetin eğitimden anladığı bir şey yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kayınpeder kurşunlama Samsun silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Tsunami konser salonunu vurdu! Ünlü grup sahnedeydi, saniyeler sonrası korkunç...

Tsunami konser salonunu vurdu! Ünlü grup sahnedeydi, saniyeler sonrası korkunç...

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Avlu'nun Zerrin'i Nergis Öztürk direk dansıyla olay oldu

Avlu'nun Zerrin'i Nergis Öztürk direk dansıyla olay oldu

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Bursa'da facia gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Facia gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan atama müjdesi!

Bakan Selçuk'tan atama müjdesi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Dev balığı gören bakakaldı!

Dev balık görenleri hayrete düşürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.