Pendik’te boşanma aşamasında olduğu eşinin içinde bulunduğu aracın önünü keserek kayınpederinin dudağını ısırarak parçalayan öfkeli damat Murat G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli sorgusunda, “Saldıracağını düşünerek vurdum. Bana yumruk atmaya başladı. Kendisi benden güçlüdür. Canım yanınca ben kendimi kurtarmak amacıyla dudağını ısırmışım. Nasıl ısırdığımı hatırlamıyorum” dedi.

Pendik’te geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, öfkeli koca ile ailesi, evden ayrılan eşinin babasının ve engelli kardeşinin içerisinde bulunduğu aracın önünü keserek kayınpederi ve kayınbiraderine beyzbol sopalarıyla saldırmıştı. Saldırgan aile hem aracın içerisindekilere hem de araca sopalarla art arda vururken, saldırıya maruz kalan baba ve engelli oğlu neye uğradığını şaşırmıştı. Öfkeli damat bu sırada kayınpederinin dudaklarını ısırarak parçalamıştı. Saldırıya uğrayan baba ve oğlu başından ve ağzından yaralanmıştı.

Kardeşlerinden sonra saldırgan damat da tutuklandı

Saldırgan damat Murat G. ve ailesi olay yerinden kaçarken, gözaltına alınan kardeşleri Kadir ve Ferhat G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaydan günler sonra savcılığa gelerek teslim olan süpheli Murat G. ise savcılık sorgusunun tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.