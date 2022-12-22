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  4. Kayınvalide ile gelini hastanelik eden olay! İmdatlarına komşuları yetişti

Kayınvalide ile gelini hastanelik eden olay! İmdatlarına komşuları yetişti

22.12.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Altınordu ilçesinde sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu çıkan yangında Zehra Şahin yaralandı, gelini Ebru Çakır ise dumandan etkilendi. . Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Şahin ile dumandan etkilenen Çakır, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri de 45 dakika müdahale edip, alevleri söndürdü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayınvalide ile gelini hastanelik eden olay! İmdatlarına komşuları yetişti

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Ordu'nun Altınordu ilçesiŞarkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Zehra Şahin, gelini Ebru Çakır ile kaldığı evde ısınmak için sobaya benzin döktü. Benzinin parlaması ile Şahin, bir anda alevler içinde kaldı. Sıçrayan alevler, evdeki diğer eşyaları da tutuşturdu.

YANGIN, 45 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ

Şahin ile Çakır, komşularının yardımı ile evden çıkartıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Şahin ile dumandan etkilenen Çakır, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri de 45 dakika müdahale edip, alevleri söndürdü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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