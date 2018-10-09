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Kayınvalide ve kayınpederden damatlara can aşısı -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 10:51 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Meliha Arkun (63), 23 yıl önce kızıyla evlenen Birol Bütün'e (48), İlhan Tarcan (68) da 12 yıllık damadı Bekir Nizel'e (41) gönüllü donör olup, birer böbreklerini vererek, yeni hayatlarına başlamasını sağladı.

Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Meliha Arkun (63), 23 yıl önce kızıyla evlenen Birol Bütün'e (48), İlhan Tarcan (68) da 12 yıllık damadı Bekir Nizel'e (41) gönüllü donör olup, birer böbreklerini vererek, yeni hayatlarına başlamasını sağladı. Doktor kontrolünde bir araya gelen Arkun ve Tarcan, damatlarını kendi oğulları gibi sevdiklerini belirterek, kızları ile torunlarının çok mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'de kadavradan bağışların yetersiz olduğu belirtilirken, böbrek ve karaciğer nakli olması gereken birçok hasta, gönüllü canlı vericiler sayesinde hayat buluyor. İzmir'de, 10 yıl önce polikistik böbrek hastalığı tanısı koyulan işçi emeklisi Birol Bütün, geçen yıl sağlığı ile ilgili kötü haberi aldı. Nusret ve Gülizar (12) adlı ikizleri bulunan Bütün'ün böbreklerinin iflas ettiği belirlendi. 1 yıl diyalize girmeden ilaçlarla idare etmeye çalışan Bütün, böbrek nakli için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Eşi Çiğdem Bütün (44) gönüllü oldu; ancak kan grubu uymadığı için çapraz nakil için aday oldu. Damadının böbrek nakli olması gerektiğini ve çaresizliklerini öğrenen Çiğdem Bütün'ün annesi Meliha Arkun ise hemen karar verip, düşüncesini kızı ve damadıyla paylaştı. Gönüllü verici olacağını söyleyen Arkun, nakil için uygun bulununca kayınvalide ve damat, 26 Eylül'de ameliyat masasına yattı. Opr. Dr. Işık Özgü ve Opr. Dr. Uğur Saraçoğlu başkanlıklarındaki 2 ekip tarafından nakil, başarıyla gerçekleştirildi. Önce kayınvalide ardından da damat taburcu edildi.

DAMADINA HAYAT VERDİ

Geceleri sık tuvalete çıkma şikayetiyle 2 yıl önce gittiği hastanede böbrek yetmezliği tanısı koyulan montaj ustası olan Bekir Nizel de nakil kararı alınınca Birol Bütün gibi İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Annesi Gülperi Nizel, oğluna yeniden hayat vermek için gönüllü oldu. Ancak ailedeki kalp rahatsızlıkları, verici olunmasını engelledi. Bunun üzerine devreye 12 yıldır kayınpederi olan İlhan Tarcan girdi. Tarcan da tereddüt etmeyip, kızı Seyhan'ın kocası, torunları Sezai Efe (11) ve İlhan Ege'nin (7) babası Bekir Nizel için böbrek vericisi oldu. Opr. Dr. Özgü ve Opr. Dr. Saraçoğlu tarafından 12 Eylül'de gerçekleştirilen nakille kayınpeder Tarcan, damadı Nizel'e can aşısı oldu.

'GÜÇLÜ AİLE BAĞININ GÜZEL ÖRNEKLERİ'

Damatlar ve vericileri, nakil sonrası rutin kontrollerinde hastanede bir araya geldi. Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, muayenelerini yaptığı hastalarının sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Canlı verici olarak kayınvalide, kayınpeder örneklerinin nadir görüldüğünü belirten Doç. Dr. Ok, "Genelde anne- babalar çocuklarına, çocuklar anne- babalarına ya da eşler birbirine organ veriyor. Ama nadir de olsa bu örnekleri görüyoruz. Evlat sevgisinin, güçlü aile bağlarının güzel örnekleri" dedi.

Kayınvalidesinden nakledin böbrekle sağlığına kavuşan damat Birol Bütün, "Benim hastalığım polikistik böbrek hastalığı ve genetik. 7 kardeşiz, hepimizde var. Maalesef ikizlerimde de çıktı. Geçen yıl tanı koyuldu, çok kötü günler geçirdim. Kayınvalidem bana hayat verdi. Bizim ilişkimiz hiçbir zaman damat- kayınvalide değil, oğul- anne ilişkisiydi. Her zaman birbirimize sahip çıktık. Benim için büyük fedakarlık yaptı, Allah razı olsun. Doktorlarıma da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'EVLATLARIM HER ŞEYİN ÜZERİNDE'

3 çocuk ve 4 torun sahibi kayınvalide Meliha Arkun ise 23 yıl önce kızını verdiği damadına 2 hafta önce de böbreğini verdiğini belirterek, "Evlatlarım her şeyin üzerinde. Hiç tereddüt etmedim. Onlar mutlu olsun, benden çok yaşasınlar. Artık geceleri çok rahat uyuyorum" dedi.

Kayınpeder İlhan Tarcan da evlatlarının mutluluğunun her şeyden önce geldiğini, damadını da oğlu olarak gördüğünü dile getirerek, "Ülkemizde kadavradan bağış çok zor bulunuyor. Bekleyemezdik. Şimdi çok mutluyum, bu mutluluğu da tarif edemem" diye konuştu.

Damat Bekir Nizel de "Evlendiğimiz günden beri kayınpederim yani babam bizim hep yanımızda oldu, desteklerini hiç esirgemedi. Bana 'Korkma, ben varım' diyordu. Dediğini de yaptı. Hastalığım süresince eşim de hep yanında, en büyük destekçim oldu. Allah onlardan da doktorlarımızdan da razı olsun" dedi.

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