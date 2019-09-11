Kayınvalideden damadına böbrek bağışı

Prof. Dr. Gürkan Tellioğlu, Ünlü'nün hastaneye başvurduğunda böbrek yetmezliği ve tedavi ihtiyacının baş gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

Ailesinde birçok kişi böbrek hastası olan Ünlü, kayınvalidesinin bağışladığı böbrek sayesinde, Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Böbrek Nakli Kliniği Sorumlusu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Tellioğlu ve ekibinin yaptığı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kreatin değerleri çok yüksek çıkan Ünlü, tedavi edilmeye başladı. 2019 yılına kadar ilaç tedavisiyle hastalığın ilerlemesi yavaşlatılırken, bayılmalarının artması nedeniyle Ünlü'ye böbrek nakli olmasını önerildi.

Yeditepe Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Namık Ünlü, annesine böbrek yetmezliği teşhisi konulması üzerine 2006 yılında kontrole gitti.

"Böbreklerin takip süreci 2006'dan 2019'a kadar 13 yıl sürmüş. Gerekli hazırlıkları yaptık ve böbrek nakli tedavisiyle süreci sonlandırdık. Burada en önemli özellik kayınvalidesinin damadına böbreğini bağışlamasıdır. Onları her gördüğümüzde aile adına seviniyoruz. Aralarındaki ilişkinin güzelliği, birbirlerine verdikleri kıymet çok özel."

Böbrek bağışlamanın belli kuralları olduğuna işaret eden Tellioğlu, şu bilgileri verdi:

"Namık Bey taburcu olalı 1 ayı geçti. Böbrek fonksiyonları iyi, verici kayınvalide ameliyatın ikinci günü taburcu olmuştu. Her ikisinin de sağlık durumları gayet iyi. Herkes herkese direkt böbrek bağışlayamıyor, kan grubunun uyması ve sağlıklı olması şart. Namık Bey'e eşinin kan grubu uymadı, kayınvalidesinin kan grubu uydu. Damadının tedavisi için istekliydi verici oldu. Hastanın ailesinin sağlık problemleri nedeniyle böbrek vermeleri mümkün olmadı."

- "Kendisini 'anne' gibi görüyorum"

Ünlü, hastalığının 13 yılda diyaliz öncesi son aşamaya kadar ilerlediğini belirterek, şöyle devam etti: