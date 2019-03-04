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Kayınvalidesi ve 2 kayınbiraderini öldürüp intihar etti, eşi kaçarak kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 13:43 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Ferhat Aslan (33), sık sık şiddet uyguladığı için evi terk ederek annesinin yanına giden eşiyle tartıştıktan sonra katliam yaptı.

Kayınvalidesi ve 2 kayınbiraderini öldürüp intihar etti, eşi kaçarak kurtuldu

Mesut IŞIK- Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Ferhat Aslan (33), sık sık şiddet uyguladığı için evi terk ederek annesinin yanına giden eşiyle tartıştıktan sonra katliam yaptı. Kayınvalidesi Ayşe ile kayınbiraderleri Feridun ve Adem Dayıoğlu'nu evlerinde tabancayla öldüren Ferhat Aslan, aynı silahla intihar etti. Ferhat Aslan'ın eşi Nuray Aslan, oğlunu yanına alıp kaçarak canını kurtardı.
Olay, gece saat 01.30 sıralarında, Gaziler Mahallesi Şehit Fahri Kır Caddesi 1762 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Nuray Aslan, kendisine sık sık şiddet uygulayan eşi Ferhat Aslan ile kavga ettikten sonra oğlunu da yanına alarak annesinin evine gitti. Bir süre önce fabrikadaki işinden çıkarılan Ferhat Aslan da eşinin ardından kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu'nun evine gitti. Burada, Ferhat Aslan ile eşi, kayınvalidesi ve 2 kayınbiraderi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkaran Ferhat Aslan, kayınvalidesi Ayşe ile kayınbiraderleri Feridun ve Adem Dayıoğlu'nu vurdu. Aysun Aslan, oğlunu da yanına alarak evden kaçarak canını kurtardı. Ferhat Aslan daha sonra başına dayadığı tabancayı ateşledi.
Silah seslerini duyan komşular eve girdiklerinde kanlar içerisindeki 4 kişiyi gördü. Komşuların ihbarıyla polis ve 112 Acil ekipleri eve geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ferhat Aslan ile kayınvalidesi ve kayınbiraderlerinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve polis olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kayınvalidesi ve 2 kayınbiraderini öldürüp intihar etti, eşi kaçarak kurtulduKayınvalidesi ve 2 kayınbiraderini öldürüp intihar etti, eşi kaçarak kurtulduKayınvalidesi ve 2 kayınbiraderini öldürüp intihar etti, eşi kaçarak kurtulduKayınvalidesi ve 2 kayınbiraderini öldürüp intihar etti, eşi kaçarak kurtuldu

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