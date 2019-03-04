HABER

Kayınvalidesi ve 2 kayınbiraderini öldürüp intihar etti, eşi kaçarak kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 19:16 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Ferhat Aslan (33), sık sık şiddet uyguladığı için evi terk ederek annesinin yanına giden eşiyle tartıştıktan sonra katliam yaptı. Kayınvalidesi Ayşe ile kayınbiraderleri Feridun ve Adem Dayıoğlu'nu evlerinde tabancayla öldüren Ferhat Aslan, aynı silahla intihar etti. Ferhat Aslan'ın eşi Nuray Aslan, oğlunu yanına alıp kaçarak canını kurtardı.

Kayınvalidesi ve 2 kayınbiraderini öldürüp intihar etti, eşi kaçarak kurtuldu

Olay, gece saat 01.30 sıralarında, Gaziler Mahallesi Şehit Fahri Kır Caddesi 1762 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Nuray Aslan, kendisine sık sık şiddet uygulayan eşi Ferhat Aslan ile kavga ettikten sonra oğlunu da yanına alarak annesinin evine gitti. Bir süre önce fabrikadaki işinden çıkarılan Ferhat Aslan da eşinin ardından kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu'nun evine gitti. Burada, Ferhat Aslan ile eşi, kayınvalidesi ve 2 kayınbiraderi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkaran Ferhat Aslan, kayınvalidesi Ayşe ile kayınbiraderleri Feridun ve Adem Dayıoğlu'nu vurdu. Aysun Aslan, oğlunu da yanına alarak evden kaçarak canını kurtardı. Ferhat Aslan daha sonra başına dayadığı tabancayı ateşledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Silah seslerini duyan komşular eve girdiklerinde kanlar içerisindeki 4 kişiyi gördü. Komşuların ihbarıyla polis ve 112 Acil ekipleri eve geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ferhat Aslan ile kayınvalidesi ve kayınbiraderlerinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve polis olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Türkiye’nin ilk 'masal öğretmenleri' Yalova’danTürkiye’nin ilk 'masal öğretmenleri' Yalova’dan
Tarihi Edirnekapı surlarında intihar girişimiTarihi Edirnekapı surlarında intihar girişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gebze damat

En Çok Okunan Haberler

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Bakan açık açık uyardı! İstanbul-Erzincan hattında büyük tehlike

Bakan açık açık uyardı! İstanbul-Erzincan hattında büyük tehlike

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Demet Şener'in alacağı nafaka belli oldu

Demet Şener'in alacağı nafaka belli oldu

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müjde: 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Aksaray'da yüksek sesle müzik dinlediği için arkadaşını öldüren Afgan yakalandı

Arkadaşını 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Sebebi pes dedirtti

İstanbul Esenyurt'ta toprak kayması! Bir işçi hayatını kaybetti

Toprak altında kalan işçi kurtarılamadı

Mansur Yavaş: Melih Gökçek artık bir seçmen, ben de onun oyuna talibim

'Melih Gökçek'in oyuna talibim'

Karaman'da bir kişi arazi yüzünden öldürüldü, yakınları saldırganın evini taşladı

Meydan savaşı! Taşlarla saldırdılar

Aracını sanayiden aldı, test sürüşünde dere yatağına uçtu

Aracını sanayiden aldı, test sürüşünde dere yatağına uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.