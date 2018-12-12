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Kayınvalidesi yüzünden kendini yakmaya kalktı, isteği şoke etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2018 03:14 | Son Güncelleme

Bursa'da evli 23 yaşındaki genç, kayınvalidesinin eşini kendisinden sakladığını ve hamile olan eşinin annesi tarafından düşük yaptığını iddia ederek eline aldığı bir bidon benzini üzerine dökerek kendini yakmaya çalıştı. Polis ekiplerinden beş aydır görmediğini iddia ettiği eşinin gelmesini ve çocuklarının öldürdüğünü öne sürdüğü kayınvalidesinin tutuklanmasını istedi. Oturduğu evin 3. katına çıkan şahıs müzakereci ekipler tarafından 3 saat sonunda ikna edilerek aşağıya indirildi.

Kayınvalidesi yüzünden kendini yakmaya kalktı, isteği şoke etti!

Olay, Yıldırım İlçesi Yeşilyayla mahallesi Beloğlu sokakta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 23 yaşındaki İ.V. beş aydır eşini ve çocuklarını kayınvalidesinin sakladığını ve çocuklarını öldürdüğünü öne sürerek oturduğu evin terasına çıkarak ateş yaktı. İ.V. yanına aldığı bir bidon benzini üstüne dökerek kendisini yakmaya çalışırken olayı gören komşuları ve çevredeki vatandaşlar polis sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinden beş aydır görmediğini iddia ettiği eşinin gelmesini ve çocuklarının öldürdüğünü öne sürdüğü kayınvalidesinin tutuklanmasını istedi. Kısa süre sonra polis ekipleri eşini ve kayınvalidesini alarak olay yerine getirdi.

Üç katlı evin çatısına çıkan İ.V.'yi olay yerine gelen eşi de ikna edemedi. Müzakereci polislerin gelmesiyle de ikna olmayan İ.V.'nin yanına eşi ve ekipler çıkarak burada ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık üç saat süren ikna çabaları sonrasında eşiyle kol kola aşağıya indirilen İ.V. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Genç adamın karakolda alınan ifadesinde, ''Eşimin yüzünü beş aydır göremiyorum, çocuklarımı düşük yaptırdı, kayınvalidemin ceza almasını istiyorum'' dediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa intihar girişimi

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