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Kayınvalidesini döverken görüntülenen gelin serbest kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 11:41 | Son Güncelleme

BURSA'da, alzheimer hastası kayınvalidesi Fatma A.'yı (82) sokak ortasında dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Sevim A.

Kayınvalidesini döverken görüntülenen gelin serbest kaldı

BURSA, (DHA)- BURSA'da, alzheimer hastası kayınvalidesi Fatma A.'yı (82) sokak ortasında dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Sevim A. (55), emniyette ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
​Merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi 114'üncü Sokak'ta oturan alzheimer hastası Fatma A., gelini Sevim A. tarafından sokak ortasında dövüldü. Sevim A.'nın kayınvalidesini saçından çekip yere ittiği, sürükleyerek eve götürdüğü o anlar, aynı mahallede oturan Abdurrahman K. (24) tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, tepki topladı. Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş, eve giderek oğlunu ikna ettiği yaşlı kadını alıp huzurevine yerleştirdi.
Gözaltına alınan Sevim A., polis merkezine götürüldü. Sevim A. ifadesinde, kayınvalidesinin alzheimer hastası olduğunu, sürekli evden çıkıp kaybolduğunu söyledi, dövdüğü iddialarını ise reddetti.
Sevim A., ifadesi alındıktan sonra Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Kayınvalidesini döverken görüntülenen gelin serbest kaldıKayınvalidesini döverken görüntülenen gelin serbest kaldıKayınvalidesini döverken görüntülenen gelin serbest kaldıKayınvalidesini döverken görüntülenen gelin serbest kaldı

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