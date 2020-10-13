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Kayınvalidesini öldüren damat adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 14:30 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde, tartıştığı kayınvalidesini yanında getirdiği tabancayla 8 el ateş ederek öldüren damat adliyeye sevk edildi.Olay, dün akşam 19.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Haskızılören Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’nın Serik ilçesinde, tartıştığı kayınvalidesini yanında getirdiği tabancayla 8 el ateş ederek öldüren damat adliyeye sevk edildi.
Olay, dün akşam 19.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Haskızılören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki Makbule Can (64) ile evine giden damadı Mahir İ. (42) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tabancayı çıkaran Mahir İ., Makbule Can’a ateş etti. Can, ağır yaralanırken, Mahir İ. ise olay yerinden kaçtı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri, Makbule Can’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri firar eden Mahir İ.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma suç aletiyle yakaladı
Olay sonrası geniş kapsamlı arama çalışması başlatan Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Mahir İ.’nin saklandığı adresi tespit etti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla Mahir İ.’yi olayda kullandığı belirtilen suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Öldürülen Makbule Can’ın (64) cenazesi otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra ailesine teslim edildi. Can, Serik’in Haskızılören Mahalle mezarlığına defnedildi.
Jandarmada sorgusu tamamlanan Mahir İ. bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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