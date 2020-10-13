HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayınvalidesini öldüren damat tutuklandı

Kayınvalidesini öldüren damat tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 17:37 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde, tartıştığı kayınvalidesini yanında getirdiği tabancayla 8 el ateş ederek öldüren damat, sevk edildiği mahkeme tarafından "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’nın Serik ilçesinde, tartıştığı kayınvalidesini yanında getirdiği tabancayla 8 el ateş ederek öldüren damat, sevk edildiği mahkeme tarafından "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahir İncedayı’nın ifadesinde eşiyle arasının açık olması sebebiyle kayınvalidesinden yardım istediğini, ancak istediği cevabı alamayınca tartıştığını ve yanında bulunan tabancayla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Olay, dün akşam 19.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Haskızılören Mahallesi’nde meydana geldi. 64 yaşındaki Makbule Can ile evine giden damadı Mahir İncedayı (42) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tabancayı çıkaran Mahir İncedayı, Makbule Can’a ateş etti. Can, ağır yaralanırken, İncedayı ise olay yerinden kaçtı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri, Makbule Can’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri firar eden İncedayı’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma suç aletiyle yakaladı
Olay sonrası geniş kapsamlı arama çalışması başlatan Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Mahir İncedayı’nın saklandığı adresi tespit etti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla Mahir İncedayı’yı olayda kullandığı belirtilen suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Öldürülen Makbule Can’ın cenazesi otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra ailesine teslim edildi. Can, Serik’in Haskızılören Mahalle mezarlığına defnedildi.

Tutuklandı
Jandarmada sorgusu tamamlanan Mahir İncedayı bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen İncedayı "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahir İncedayı’nın ifadesinde eşiyle arasının açık olması sebebiyle kayınvalidesinden yardım istediğini, ancak istediği cevabı alamayınca tartıştığını ve yanında bulunan tabancayla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
Kılıçdaroğlu'na Fuat Oktay'dan sert tepkiKılıçdaroğlu'na Fuat Oktay'dan sert tepki
İşte harem güvecinin tarifi...İşte harem güvecinin tarifi...
1/
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
Konkordato ilan etmişti! Mahkeme kararını verdi
Konkordato ilan etmişti! Mahkeme kararını verdi
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'erken seçim' yanıtı
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'erken seçim' yanıtı
Covid-19 testinde yeni yöntem! Artık sürüntü örneği yerine...
Covid-19 testinde yeni yöntem! Artık sürüntü örneği yerine...
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'na Fuat Oktay'dan sert tepki
Kılıçdaroğlu'na Fuat Oktay'dan sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Sahte alkolden ölen Halit Yüce'nin kızı korku dolu o anları anlattı! 'Kustu, gözleri görmemeye başladı'
Sahte alkolden ölen kişinin kızı korku dolu anları böyle anlattı
Balıkesir'de çıkan fırtınada iş yerinin çatısı karayoluna uçtu
Ege'de fırtına! İş yerinin çatısı karayoluna uçtu
FETÖ'den tutuklanan eski Aşkale Belediye Başkanı'na beraat
FETÖ'den tutuklanmıştı! Eski Başkana beraat
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.