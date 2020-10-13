Kayınvalidesini öldüren damat tutuklandı

Antalya’nın Serik ilçesinde, tartıştığı kayınvalidesini yanında getirdiği tabancayla 8 el ateş ederek öldüren damat, sevk edildiği mahkeme tarafından "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahir İncedayı’nın ifadesinde eşiyle arasının açık olması sebebiyle kayınvalidesinden yardım istediğini, ancak istediği cevabı alamayınca tartıştığını ve yanında bulunan tabancayla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, dün akşam 19.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Haskızılören Mahallesi’nde meydana geldi. 64 yaşındaki Makbule Can ile evine giden damadı Mahir İncedayı (42) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tabancayı çıkaran Mahir İncedayı, Makbule Can’a ateş etti. Can, ağır yaralanırken, İncedayı ise olay yerinden kaçtı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri, Makbule Can’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri firar eden İncedayı’nın yakalanması için çalışma başlattı.