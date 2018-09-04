Kayınvalidesini öldürüp, eşi ve 2 üvey oğlunu yaralayan zanlı, yakalandı

Fatih TURAN/MAÇKA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Maçka ilçesinde, camını kırdığı pencereden girdiği evde, kayınvalidesi Bedriye Kargı'yı tabancayla vurarak öldüren, imam nikâhlı eşi Hediye Kargı (42), üvey oğulları Berkay (18) ile Batuhan Bülbül'ü (19) de yaralayan Turan Ç. yakalandı. Turan Ç.'nin eşinin önceki evliliğinden olan çocuklarını istemeyince çiftin tartıştığı, bir haftadır da ayrı yaşadıkları belirlendi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında ilçenin Çoşandere mevkiinde meydana geldi. Sürmene'den Maçka ilçesine gelen Turan Ç., bir süredir ayrı yaşadığı imam nikahlı eşi Hediye Kargı ile görüşmek istedi. Kapının kendisine açılmaması üzerine tek katlı evin balkon kısmına yönelen Turan Ç., burada, camı kırıp pencereden eve girdi. Turan Ç., gelen ses üzerine balkona çıkan kayınvalidesi Bedriye Kargı ile karşılaşınca tartışma çıktı. Evde bulunan Hediye Kargı ile oğulları Berkay ve Batuhan Bülbül'ün de müdahalesiyle tartışma büyüdü, arbede yaşandı. Arbede sırasında Turan Ç, belinden çıkardığı tabancasıyla imam nikâhlı eşi Hediye Kargı, üvey oğulları Berkay ve Batuhan Bülbül ile kayınvalidesi Bedriye Kargı'ya ateş etti. Olayda, Hediye Kargı ile 2 oğlu ve annesi yaralandı. Turan Ç., geldiği otomobile binip kaçarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Trabzon KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Başından yaralanan Bedriye Kargı, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan sağ ve sol karın boşluğundan yaralanan Batuhan Bülbül'ün de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

ÇOCUKLARI İSTEMEYİNCE TARTIŞMIŞLAR

Turan Ç.'nin, 7 yıldır imam nikâhlı yaşadığı Hediye Kargı'nın eski eşinden olan çocuklarını istemediği, bu nedenle aralarında tartışma çıktığı, bir haftadır da ayrı yaşadıkları belirtildi. Tartıştığı imam nikahlı eşinin silahından çıkan kurşunların hedefi olan, 2 oğlu ve annesiyle birlikte yaralanan Hediye Kargı, yaralı halde komşularına ulaşarak durumu anlattığı ve yardım istediği ortaya çıktı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan güvenlik güçleri, Turan Ç.'yi suç aleti silahla birlikte yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Turan Ç., sorgusu için jandarmaya teslim edildi. Sorgusunda pişman olduğunu söylediği belirtilen Turan Ç.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.