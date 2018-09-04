HABER

Kayınvalidesini öldürüp, eşi ve 2 üvey oğlunu yaralayan zanlı, yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 18:17 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Trabzon'un Maçka ilçesinde, camını kırdığı pencereden girdiği evde, kayınvalidesi Bedriye Kargı'yı tabancayla vurarak öldüren, imam nikâhlı eşi Hediye Kargı (42), üvey oğulları Berkay (18) ile Batuhan Bülbül'ü (19) de yaralayan Turan Çelik, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kayınvalidesini öldürüp, eşi ve 2 üvey oğlunu yaralayan zanlı, yakalandı (2)

TUTUKLANDI
Trabzon'un Maçka ilçesinde, camını kırdığı pencereden girdiği evde, kayınvalidesi Bedriye Kargı'yı tabancayla vurarak öldüren, imam nikâhlı eşi Hediye Kargı (42), üvey oğulları Berkay (18) ile Batuhan Bülbül'ü (19) de yaralayan Turan Çelik, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Turan Çelik, tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kendini jiletleyen uyuşturucu bağımlısını vali yardımcısı ikna ettiKendini jiletleyen uyuşturucu bağımlısını vali yardımcısı ikna etti
Eşinin bıçakla yaraladığı kadın: Boğazımı kesmeye çalıştıEşinin bıçakla yaraladığı kadın: Boğazımı kesmeye çalıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabiliriz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabiliriz

İnteraktif Vergi Dairesi’nde sunulan 35 hizmet, 65’e çıkıyor

İnteraktif Vergi Dairesi’nde sunulan 35 hizmet, 65’e çıkıyor

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Validen okul müdürlerine cinsel istismar fırçası: Adam sapık

Validen okul müdürlerine cinsel istismar fırçası: Adam sapık

Samsun'da kadınlar tuvaletinde genç kızı dikizleyen sapık suçüstü yakalandı!

Samsun'da kadınlar tuvaletinde genç kızı dikizleyen sapık suçüstü yakalandı!

Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Kazada ölen kişinin yakını tabutun başında dakikalarca ağladı

Kazada ölen kişinin yakını tabutun başında dakikalarca ağladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.