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Kayınvalidesini sokak ortasında böyle dövdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 15:47 | Son Güncelleme

BURSA'da, Sevim A.

BURSA, (DHA)- BURSA'da, Sevim A. (55), alzheimer hastası kayınvalidesi Fatma A.'yı (82) sokak ortasında dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Olay anı cep telefonuyla görüntülenirken, Sevim A., "Ben bir şey yapmadım. Evden kaçmıştı, gelirken düşmüş ve başını vurmuş" diye kendini savundu. ​Merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi 114'üncü Sokak'ta oturan alzheimer hastası Fatma A. önceki gün gelini tarafından sokak ortasında dövüldü. Saçından çekilip yere itilen ve daha sonra sürüklenerek eve götürülen yaşlı kadının dövülme anını mahallede oturan Abdurrahman K. (24) cep telefonu ile kaydetti, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Tepkiye neden olan görüntülerin ardından Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş eve giderek oğlunu ikna ettiği yaşlı kadını alıp önce karnını doyurdu, daha sonra huzurevine yerleştirdi. Öneş, Alzheimer hastası yaşlı kadına, burada çok iyi bakacaklarını söyledi. Olayın ardından gözaltına alınan Sevim A. hasta olan kayınvalidesinin sürekli evden kaçtığını belirtip yöneltilen suçlamayı kabul etmedi, "Ben bir şey yapmadım. Evden kaçmıştı, gelirken düşmüş ve başını vurmuş" dedi. Görüntüleri çeken Abdurrahman K. ise "Yaşlı teyze gerçekten hasta. Yüzünde zaman zaman morluklar oluyordu. Düşerek bunun oluştuğunu düşünüyorduk" dedi. Sevim A.'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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